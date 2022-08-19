Тема нульових продовжується: головні тренди осені 2022 (фото)

Модні поради, які допоможуть створити ідеальний осінній гардероб.

Літо наближається до свого завершення, а це означає, що час визначатися з тим, що ми носитимемо восени 2022 року. Щоб завжди залишатися модною та стильною, важливо стежити за всіма трендами та новинками, які пропонують стилісти у сезоні.

Стиліст Ксенія Пуртова у своєму модному блозі в Інстаграм опублікувала добірку порад по стилю, які допоможуть вам підготуватися до осіннього сезону 2022. Модний експерт зазначає, що це лише мала частина від усіх трендів, проте вона обрала базові.

Тренди осені-зими 2022/23

Приталений жакет уважно дивіться на крій: це розширена лінія плечей + подовжений фасон.

Приталене пальто — особливості ті самі, що у жакета.

Бомбер продовжує залишатися в тренді. Зверніть увагу на об’ємні моделі укороченого та подовженого плану.

Косуха — знову в хот тренді. Бажано вибирати укорочені чи подовжені моделі + об’єм.

Широкі джинси на низькій посадці.

Взуття на платформі — не тракторне, а рівне, широке. Це можуть бути і босоніжки, і лофери, і чоботи, і ботильйони.

Магія червоного — речі у кольорах бордо та приглушених відтінків до насичених.

Тема нульових продовжується в корсетах та корсетних формах (деталі на одязі корсетного плану).

Препі-стиль.

Раніше стиліст Майя Кривобокова розповіла, як зробити свій гардероб максимально елегантним. Експерт назвала найголовніші осінні тренди 2022 року, які зроблять ваш образ більш неповторним.