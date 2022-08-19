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Тема нульових продовжується: головні тренди осені 2022 (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Мода осінь 2022 Новина оновлена 19 серпня 2022, 12:07
Мода осінь 2022

Модні поради, які допоможуть створити ідеальний осінній гардероб.

Літо наближається до свого завершення, а це означає, що час визначатися з тим, що ми носитимемо восени 2022 року. Щоб завжди залишатися модною та стильною, важливо стежити за всіма трендами та новинками, які пропонують стилісти у сезоні.

Стиліст Ксенія Пуртова у своєму модному блозі в Інстаграм опублікувала добірку порад по стилю, які допоможуть вам підготуватися до осіннього сезону 2022. Модний експерт зазначає, що це лише мала частина від усіх трендів, проте вона обрала базові.

Тренди осені-зими 2022/23

  • Приталений жакет уважно дивіться на крій: це розширена лінія плечей + подовжений фасон.
Мода осень 2022
  • Приталене пальто — особливості ті самі, що у жакета.
Мода осень 2022
  • Бомбер продовжує залишатися в тренді. Зверніть увагу на об’ємні моделі укороченого та подовженого плану.
Мода осень 2022
  • Косуха — знову в хот тренді. Бажано вибирати укорочені чи подовжені моделі + об’єм.
Мода осень 2022
  • Широкі джинси на низькій посадці.
Мода осень 2022
  • Взуття на платформі — не тракторне, а рівне, широке. Це можуть бути і босоніжки, і лофери, і чоботи, і ботильйони.
Мода осень 2022
  • Магія червоного — речі у кольорах бордо та приглушених відтінків до насичених.
Мода осень 2022
  • Тема нульових продовжується в корсетах та корсетних формах (деталі на одязі корсетного плану).
Мода осень 2022
  • Препі-стиль.
Мода осень 2022

Раніше стиліст Майя Кривобокова розповіла, як зробити свій гардероб максимально елегантним. Експерт назвала найголовніші осінні тренди 2022 року, які зроблять ваш образ більш неповторним.

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