З літа в осінь: топ 8 літніх речей, які можна інтегрувати до осіннього гардероба (фото)

Літні сарафани та панами необов’язково повинні змінитися на светри та чоботи

Ну що, вже розбираєте гардероб і готуєте його до осені? Не поспішайте прибирати на далекі полиці усі свої літні речі.

Стиліст та модний блогер SAMAL SAN розповіла про те, які 8 літніх речей представниці прекрасної статі можуть інтегрувати у свій осінній гардероб.

Плетена сумка

Можна носити не тільки в літніх образах, а й восени з джинсами, светром та тренчем, з чоботями та сукнею.

В’язаний топ

Носимо як під піджаки, так і як зовнішній шар поверх сорочок, блузок і водолазок.

Джинсова спідниця

У довжині міді, міні і навіть із високим розрізом відмінно впишеться в осінні образи. В якості низу можуть бути як масивні черевики, так і ботильйони на стійкому підборі. Носимо з водолазкою, джемперами, кардиганами.

Бермуди

Восени носимо з джемпером та високими чоботями-трубами, які заходитимуть під брючину, з кардиганами та ботильйонами.

Панама

Відмінно виглядає з щільною об’ємною сорочкою, зі шкіряним піджаком/сорочкою, з тренчем та пальто, з дутою/стьобаною курткою.

Шифонова сукня

Носимо з кардиганами та козаками, тренчем та ботильйонами, светрами та кедами, масивними черевиками та косухами.

Трикотажний жилет

Восени носимо поверх будь-якого більш приталеного одягу, поверх сорочки/сукні/футболки, з джинами/штанами.

Туфлі

Можна поекспериментувати і надіти їх зі шкарпетками. Цей варіант для сміливіших.

Раніше стиліст Майя Кривобокова розповіла, як зробити свій гардероб максимально елегантним. Експерт назвала найголовніші осінні тренди 2022 року, які зроблять ваш образ більш неповторним.