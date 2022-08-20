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Стильне взуття на ранню осінь-2022: що купити на майбутній сезон, щоб бути у тренді (фото)

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Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Яке взуття буде в моді ранньої осені 2022 року Новина оновлена 20 серпня 2022, 11:09
Яке взуття буде в моді ранньої осені 2022 року

На піку популярності балетки, ботильйони на підборах та чорні туфлі

Взуття відіграє важливу роль у створенні будь-якого образу. Однак, навіть створивши суперкомплект, образ можна геть зіпсувати неправильною парою. У майбутньому осінньому сезоні буде багато практичності, різних цікавих і яскравих деталей.

Персональний стиліст і модний блогер Майя Кривобокова поділилася добіркою просто класного, актуального взуття на ранню, суху та гарну осінь.

"Нехай вона нас надихне на створення ненудних осінніх луків, які будуть радувати і нас, і навколишніх", — пише стиліст.

Лофери

Лофери

Дезерти/Дербі

Дезерти/Дербі

Кеди/Кросівки

Кеди/Кросівки

Балетки

Балетки

Ботильйони на підборах

Ботильйони на підборах

Чорні туфлі/Черевики

Чорні туфлі/Черевики

Світлі черевики

Світлі черевики

Човники

Човники

Раніше "Телеграф" розповідав, що робити, щоб взуття більше не натирало. Ці поради підійдуть для будь-якої пари.

Теги:
#Мода #Взуття #Мода 2022