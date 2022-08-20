Стильне взуття на ранню осінь-2022: що купити на майбутній сезон, щоб бути у тренді (фото)
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На піку популярності балетки, ботильйони на підборах та чорні туфлі
Взуття відіграє важливу роль у створенні будь-якого образу. Однак, навіть створивши суперкомплект, образ можна геть зіпсувати неправильною парою. У майбутньому осінньому сезоні буде багато практичності, різних цікавих і яскравих деталей.
Персональний стиліст і модний блогер Майя Кривобокова поділилася добіркою просто класного, актуального взуття на ранню, суху та гарну осінь.
"Нехай вона нас надихне на створення ненудних осінніх луків, які будуть радувати і нас, і навколишніх", — пише стиліст.
Лофери
Дезерти/Дербі
Кеди/Кросівки
Балетки
Ботильйони на підборах
Чорні туфлі/Черевики
Світлі черевики
Човники
Раніше "Телеграф" розповідав, що робити, щоб взуття більше не натирало. Ці поради підійдуть для будь-якої пари.