Кросівки не тільки для спорту: тренди 2022 року для повсякденних образів (фото)

Практичність і комфорт – одні з головних складових сучасної моди

Кросівки – взуття для спорту? Це вже не так. Зі спортивного атрибута кросівки вже перекочували у повсякденний гардероб практично кожної дівчини. Це вже не про спорт, а про стиль та самовираження.

Стиліст Олеся Потіпако розповіла про найактуальніші кросівки 2022 року, які можна сміливо впровадити у свій повсякденний гардероб цього літа та восени.

Old school

Ретро-кросівки зараз як ніколи актуальні. Вони можуть бути штучно зістарені, із потертою поверхнею або жовтою підошвою.

Високі кросівки

Замша, сітка, фактура

Бежеві, сірі, теплі білі тони навіюють естетику рinterest.

Yeezy Boost

Такі кросівки будуть чудовим доповненням до вашого образу.

Кольорові та яскраві кросівки

Зараз актуальні саме яскраві та насичені кольори. Наприклад, трав’янистий-зелений, електрик — синій або фуксія.

Кеди

Класичні білі кеди актуальні щосезону.

Кеди та принт

Конверти, а також кеди з принтами у стилі "діор" — тренд сезону.

Раніше "Телеграф" розповідав, яке взуття буде модним восени 2022 року. Дизайнери представили безліч трендових варіантів.