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Кросівки не тільки для спорту: тренди 2022 року для повсякденних образів (фото)

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Які кросівки в моді у 2022 році Новина оновлена 20 серпня 2022, 16:51
Які кросівки в моді у 2022 році

Практичність і комфорт – одні з головних складових сучасної моди

Кросівки – взуття для спорту? Це вже не так. Зі спортивного атрибута кросівки вже перекочували у повсякденний гардероб практично кожної дівчини. Це вже не про спорт, а про стиль та самовираження.

Стиліст Олеся Потіпако розповіла про найактуальніші кросівки 2022 року, які можна сміливо впровадити у свій повсякденний гардероб цього літа та восени.

Old school

Ретро-кросівки зараз як ніколи актуальні. Вони можуть бути штучно зістарені, із потертою поверхнею або жовтою підошвою.

Old school

Високі кросівки

Високі кросівки

Замша, сітка, фактура

Бежеві, сірі, теплі білі тони навіюють естетику рinterest.

Замша, сітка, фактура

Yeezy Boost

Такі кросівки будуть чудовим доповненням до вашого образу.

Yeezy Boost

Кольорові та яскраві кросівки

Зараз актуальні саме яскраві та насичені кольори. Наприклад, трав’янистий-зелений, електрик — синій або фуксія.

Кольорові та яскраві кросівки

Кеди

Класичні білі кеди актуальні щосезону.

Кеди

Кеди та принт

Конверти, а також кеди з принтами у стилі "діор" — тренд сезону.

Кеди та принт

Раніше "Телеграф" розповідав, яке взуття буде модним восени 2022 року. Дизайнери представили безліч трендових варіантів.

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#Мода #Кросівки #Мода 2022