Вже не модно: візажист назвала головні антитренди макіяжу 2022 року (фото)

Використання щільного матового тону та агресивний контуринг пішли в небуття

Тренди в індустрії краси дуже циклічні. Те, що було модно вчора, стане актуальним післязавтра і навпаки. Те, що вчора здавалося вульгарним, сьогодні буде у тренді.

Візажист Дар’я Ускова докладно розповіла, які тренди у макіяжі давно застаріли і зараз виглядають зовсім безглуздо. Експерт розклала по поличках і те, чим замінити застарілий мейк-ап у сучасних образах.

Який макіяж вийшов із моди і який мейк-ап актуальний у 2022 році

Подіумні образи, які все частіше з’являлися в Інстаграмі, перестали бути актуальними. Макіяж, який створюється для постів, має хороший вигляд на фото, але у багатьох випадках не розрахований на звичайне життя.

Використання щільного матового тону, що створює ефект маски на обличчі. Легке сяйво – це ознака здорової та свіжої шкіри. Існують різні тональні основи з різним фінішем на шкірі, які створять відчуття природного сяйва.

Агресивний контуринг. Варто погано розтушувати скульптор, макіяж виглядатиме неприродно і надалі може лягти брудними плямами, особливо при ракурсі у профіль. Завдання візажиста створити ефект тіні, що переходить у півтінь.

Яскраве сяйво хайлайтера вдень. Можна сильно захопитися, і вдень це сильне сяйво на обличчі виглядатиме блискучою плямою, створюючи нездорове сяйво або здаватися зайвим шаром макіяжу. Доречніше це буде для вечірнього макіяжу. Вдень набагато доречніше виглядатиме вологе сяйво, яке здаватиметься максимально природним.

Матова помада на губах. Матовість на губах у більшості випадків підкреслює сухість шкіри та складки на губах, надаючи їм віку. Візажисти почали знову використовувати засоби з сяючим фінішем, які допомагають надати губам більш об'ємний і свіжий вигляд.

Занадто сильно виходити за контур губ, намагаючись створити фальшивий об’єм. Набагато виграшніше виглядатиме, якщо підкреслити природний контур губ своєї зовнішності. Це дозволить підкреслити переваги. Для об’єму виберіть світлий відтінок або блиск.

Нарощені вії до брів із густим об’ємом 4D і більше. Виглядає це дуже неприродно, і зникає весь ефект від макіяжу. Вибирайте натуральніший спосіб нарощування вій і вчасно робіть корекцію, щоб при макіяжі це не виглядало вкрай сумно. В індустрії краси існує безліч туш для вій та інструментів, які допоможуть створити натуральний ефект, що підходить під різні типи вій, тоді погляд виглядатиме дуже гармонійно.

Занадто (ідеальні/графічні/густі) брови. Зараз усі намагаються наздогнати тренди брів, що швидко міняються, через які пропадає індивідуальність. Всі візажисти прагнуть знайти золоту середину та намагаються орієнтуватися на власні дані. Сьогодні в моді легка недбалість, яку можна створити, якщо акуратно зачесати їх за допомогою гелю і заповнити форму олівцем, тінями або маркером для брів — це по-справжньому прикрасить образ.

Макіяж у чітких і різких лініях при неправильному нанесенні тіней може робити погляд важким або візуально ділити очі навпіл. Базова техніка нанесення тіней зі створенням плавних переходів кольору від одного до іншого дасть необхідний ефект об’єму і допоможе розкрити око, зробивши його більш виразним.

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