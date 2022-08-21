Перли та кольорові камені: стиліст назвала 9 прикрас, актуальних у 2022 році (фото)

Чек-лист із дев’яти прикрас, які залишаються у тренді цього сезону

Прикраси — важлива частина образу, вони завершують комплект, роблячи його продуманішим і глибшим, і підвищують градус стилю образу.

Стиліст та модний блогер SAMAL SAN зібрала для представниць прекрасної статі невеликий чек-лист прикрас, якими можна поповнити свій гардероб уже сьогодні.

Топ 9 модних прикрас 2022 року

Прикраси з перлів

Кольорові камені

Прикраси-серця

Кафи

Бодічейн

Чокери з натуральним камінням

Дитячі, інфантильні прикраси

Прості, чіткі лінії, мінімалізм

Універсальні сережки-конструктори

Раніше "Телеграф" розповідав про аксесуари, які у 2022 році очолюють список антитрендів.