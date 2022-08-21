Перли та кольорові камені: стиліст назвала 9 прикрас, актуальних у 2022 році (фото)
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
- 2
Чек-лист із дев’яти прикрас, які залишаються у тренді цього сезону
Прикраси — важлива частина образу, вони завершують комплект, роблячи його продуманішим і глибшим, і підвищують градус стилю образу.
Стиліст та модний блогер SAMAL SAN зібрала для представниць прекрасної статі невеликий чек-лист прикрас, якими можна поповнити свій гардероб уже сьогодні.
Топ 9 модних прикрас 2022 року
Прикраси з перлів
Кольорові камені
Прикраси-серця
Кафи
Бодічейн
Чокери з натуральним камінням
Дитячі, інфантильні прикраси
Прості, чіткі лінії, мінімалізм
Універсальні сережки-конструктори
Раніше "Телеграф" розповідав про аксесуари, які у 2022 році очолюють список антитрендів.