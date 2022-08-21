Скошені підбори, платформа та ремінці: стильне взуття на осінь, в якому ви будете чарівною (фото)

Серед трендів взуття на осінь є як класичні варіанти, так і екстравагантні моделі.

Стиліст Ольга Льдокова, яка раніше розповіла про основні модні тенденції та тренди осені 2022, вирішила присвятити свою нову посаду в соцмережах актуального взуття на майбутній холодний період. Зазначимо, що варіантів багато, тому кожна дівчина зможе підібрати щось під свій стиль, а також свої особисті уподобання. Якщо вам щось сподобалося, ви можете сміливо вирушати на шопінг.

Модну шпаргалку осіннього взуття на 2022 рік Льдокова опублікувала у себе в модному блозі в Інстаграм. Також стиліст додала і кілька зауважень до кожної пари, наголосивши, з чим її можна носити.

Найстильніші моделі взуття на осінь 2022:

Чоботи-труби — краще вибирати моделі із щільної шкіри, щоб вони тримали форму і не збиралися гармошкою, з широким стійким підбором 8-9 см. Вони найбільше підходять під сукні, спідниці. І краще, якщо вони будуть досить високі.

Ковбойські чоботи – у тренді моделі будь-якої висоти від коротких ботильйонів до високих козаків. Вони підходять під прямі штани, джинси, а також сукні та спідниці, в цілому можете їх одягати, як вам подобається, головне, щоб весь аутфіт в цілому був гармонійним.

Ботфорти — у тренді моделі з різною шириною халяви і формою каблука, від тонкої шпильки та танкетки до плоскої підошви. Їх можна носити із сукнями та спідницями будь-якої довжини, головне не заправляти в них штани чи джинси, адже це застарілий варіант.

Взуття зі скошеним підбором — це можуть бути моделі як з широким, так і з вузьким підбором і навіть танкеткою, висота також не має значення, вся особливість у вигині.

Гумові чоботи — тренд, який, можливо, не кожному буде зрозумілий, але він продовжує бути в топах. Висота і колір також можна вибирати на ваш смак, але більш трендові будуть все ж таки короткі чоботи, злегка вищі за найвужче місце щиколотки.

Туфлі на високій платформі — не найзручніше взуття, але точно ефектне. Якщо ви хочете додати собі зайвих 16 см і справити враження довгоногої красуні, то це ваш варіант.

Жокейські чоботи — взуття з дуже жорсткої шкіри, що тримає халяву, без будь-якої металевої фурнітури та на плоскому ходу. Найчастіше поєднання це чоботи + легінси + об’ємний верх, не дуже довгий, щоб було видно легінси. Замість легінсів можна використовувати штани.

Взуття з ремінцями — не підходить дівчатам з невеликим зростанням, оскільки воно візуально вас робитиме нижчими, як і будь-яке яскраве взуття. А так загалом взуття дуже акцентне та привертає до себе увагу.

Взуття з хутром назовні — підходить для найяскравіших і найпросунутіших модниць. Хутро та його колір може бути абсолютно будь-яким.

Раніше "Телеграф" розповідав, яке взуття буде модним восени 2022 року. Дизайнери представили безліч трендових варіантів.