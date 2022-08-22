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Зухвалість, динаміка та незмінна класика: актуальний макіяж на осінь 2022 (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
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Тренди макіяжу на осінь 2022 Новина оновлена 22 серпня 2022, 08:09
Тренди макіяжу на осінь 2022

Обов’язково прикупіть собі підводку та помаду важких відтінків.

Завершальним елементом будь-якого стильного образу є правильно підібраний модний макіяж. Раніше ми писали про те, з якими популярними трендами мейк-апу потрібно попрощатися цього року. А тепер хочемо розповісти, що буде модно у сфері make-up восени 2022 року.

Стиліст Файїла, яка веде свій модний блог в Інстаграм під ніком faila_spb, опублікувала невелику модну підказку, в якій розповіла про основні тренди осіннього сезону цього року. Тож можете починати експериментувати вже зараз.

Тренди макіяжу на осінь 2022:

  • Традиційно восени домінуватимуть нейтральні та важкі відтінки (нюд; бургунді/винний/марсала; шоколадно-пастельна гама).
Тренды макияжа на осень 2022:
Тренды макияжа на осень 2022:
Тренды макияжа на осень 2022:
  • Дуже багато блогерів і зірок повернулися до класичних стрілок.
Тренды макияжа на осень 2022:
  • Втім, не відстають і кольорові/подвійні стрілки — у цей непростий час душа вимагає зухвалості, динаміки та драйву.
Тренды макияжа на осень 2022:
  • Прикраси стразами – гарячий тренд літнього сезону плавно перетікає восени.
Тренды макияжа на осень 2022:
  • Розтушовування тіней біля слізного каналу не поступається тягарем лідерства іншим технікам.
Тренды макияжа на осень 2022:

Нагадаємо, що у моді зараз робиться акцент на коротких стрижках. Раніше "Телеграф" писав, які жіночі стрижки найбільш актуальні у 2022 році.

Теги:
#Мода #Макіяж #Стиль #Осінь