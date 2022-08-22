Джинси, топи та спідниці: що носити в офісі, щоб заздрили колеги (фото)

Стиліст розповіла про прості, але стильні ідеї для нагляду та натхнення

Як створити ідеальний образ для офісу? На це запитання може відповісти будь-який стиліст, який розуміється на правилах офісного дрес-коду та його заборонах.

Зараз є багато трендових ідей для повсякденного образу, але офісний одяг повинен значно відрізнятися від того, що ми носимо у вихідні та інший вільний від роботи час. Стиліст під ніком look.me.likee в Інстаграмі розповіла про прості та стильні ідеї того, що взяти за основу для офісного гардероба.

Штани. Крій та посадка залежить від ваших уподобань та фігури.

Спідниця прямого крою або олівець. Важливий момент, спідниця не повинна сильно обтягувати вас і довжина не повинна закінчуватися у найширшій частині ноги.

Джинси прямого крою без додаткового декору, потертостей тощо, якщо дозволяє дрес-код.

Сукня, простого лаконічного крою, без активного декору (кількість залежить від ваших потреб).

Сорочки, топи (невкорочені), однотонні футболки, блузки.

Жакет. Вільної посадки, прямого крою, що тримає форму, довжина до середини стегна або нижче.

Брючний костюм з жилетом підійде для тих, хто не має суворого дрес-коду.

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