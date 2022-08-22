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Пальто на ранню осінь: яке вибрати, щоб не замерзнути, але й бути у тренді (фото)

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Пальтом зараз нікого не здивувати, проте є винятки
Пальтом зараз нікого не здивувати, проте є винятки

Яка осінь – такий і гардероб

Осіннє пальто — один з неочевидних трендів, крім того, на відміну від кардиганів, воно не дає зайвого об'єму, ідеальний на прохолодні літні дні та осінні вечори.

Стиліст shyn_style в Інстаграмі розповіла, на що звертати увагу при виборі пальта, а також назвала тренди осені 2022 року.

За словами модного блогера, пальто краще підбирати під довжину суконь та спідниць. Варто вибирати довжину міді або навіть ближче до максі. Підклад може бути, але на пальто для ранньої осені краще вибирати з костюмної або іншої тонкої тканини.

Пальто-сорочка

Пальто-сорочка

Пальто без лацканів

Пальто без лацканів

Пальто максі

Пальто максі

Пальто-піджак

Пальто-піджак

Джинсове пальто

Джинсове пальто

Пальто із вкороченими рукавами

Пальто із вкороченими рукавами

Легкий тренч без підкладки

Легкий тренч без підкладки

Шкіряне пальто

Шкіряне пальто

Не лише базове, а й акцентне пальто

акцентне пальто

Раніше стиліст Майя Кривобокова розповіла, як зробити свій гардероб максимально елегантним. Експерт назвала найголовніші осінні тренди 2022 року, які зроблять ваш образ більш неповторним.

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#Мода #Пальто #Мода 2022