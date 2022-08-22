Пальто на ранню осінь: яке вибрати, щоб не замерзнути, але й бути у тренді (фото)

Яка осінь – такий і гардероб

Осіннє пальто — один з неочевидних трендів, крім того, на відміну від кардиганів, воно не дає зайвого об'єму, ідеальний на прохолодні літні дні та осінні вечори.

Стиліст shyn_style в Інстаграмі розповіла, на що звертати увагу при виборі пальта, а також назвала тренди осені 2022 року.

За словами модного блогера, пальто краще підбирати під довжину суконь та спідниць. Варто вибирати довжину міді або навіть ближче до максі. Підклад може бути, але на пальто для ранньої осені краще вибирати з костюмної або іншої тонкої тканини.

Пальто-сорочка

Пальто без лацканів

Пальто максі

Пальто-піджак

Джинсове пальто

Пальто із вкороченими рукавами

Легкий тренч без підкладки

Шкіряне пальто

Не лише базове, а й акцентне пальто

Раніше стиліст Майя Кривобокова розповіла, як зробити свій гардероб максимально елегантним. Експерт назвала найголовніші осінні тренди 2022 року, які зроблять ваш образ більш неповторним.