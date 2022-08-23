Утеплюємося на осінь правильно: як вибрати тренч на холодну пору (фото)

Модна підказка, яка допоможе вам підібрати стильний тренч.

Незабаром настане золота пора року осінь, а разом з нею прийдуть холоди. А це означає, що настав час знайомитися з верхнім одягом, який у тренді восени 2022. Серед найпопулярніших варіантів — пальто та тренч.

Стиліст Ксенія Пуртова у своєму модному блозі в Інстаграм поділилася кількома порадами, як обрати стильний тренч на ранню осінь 2022 року. На що потрібно звертати увагу при виборі верхнього одягу далі в матеріалі.

Як правильно вибрати тренч на осінь 2022

Фасон — вільний, прямий або трапеція.

Корекційні особливості — втаєний рукав показує фігуру, як є, спущене плече збільшує верх, а реглан візуально робить верх уже. Те саме з деталюванням: погони на плечах зроблять плечі ширшими і акцентують їх.

Довжина – для будь-якого росту – довжина нижче коліна.

Рукав – міряйте тренч на товстий светр чи піджак. Якщо тісно, брати не варто.

Склад тканини — якщо потрібен тренч, що не промокає, то краще вибирати моделі з бавовни з водовідштовхувальним просоченням, або плащову тканину.

— якщо потрібен тренч, що не промокає, то краще вибирати моделі з бавовни з водовідштовхувальним просоченням, або плащову тканину. Колір — кожен вибирає під свій гардероб і на свій смак. Тренч необов’язково має бути бежевим. Але все ж таки краще брати нейтральний колір, щоб не було проблем зі сполучністю.

Раніше стиліст Майя Кривобокова розповіла, як зробити свій гардероб максимально елегантним. Експерт назвала найголовніші осінні тренди 2022 року, які зроблять ваш образ більш неповторним.