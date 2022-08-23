Рус

Тренди приходять, щоб піти: які речі цієї осені вже не модні (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
Читать на русском
Автор
168
Антитренди осені 2022 Новина оновлена 23 серпня 2022, 12:03
Антитренди осені 2022

Забравши ці речі зі свого гардеробу, ви зможете створити ідеальні образи.

Попри те, що на подвір’ї ще літо, вже час поступово готується до осені. І щоб зустріти холодну пору у всеозброєнні, потрібно знати не лише про осінні тренди 2022 року, а й про антитренди нового сезону.

Стиліст Ірина Катихіна у своєму модному блозі в Інстаграм поділилася головними антитрендами осені 2022 року, від яких варто відмовитись. Модний експерт зазначила, що здебільшого тренди "тримаються" 3 роки, і також через такий час повертаються.

"І чим вищий градус популярності, тим швидше падіння з п’єдесталу" — додала стиліст.

Тренди, що відходять осені 2022

  • Мікросумки та сумочки з масивним ланцюгом
Уходящие тренды осени 2022
Уходящие тренды осени 2022
  • Шнурівка навколо щиколотки
Уходящие тренды осени 2022
  • Взуття з масивним ланцюгом
Уходящие тренды осени 2022
  • Дитячі прикраси
Уходящие тренды осени 2022
  • Об’ємні коміри
Уходящие тренды осени 2022
  • Шаховий принт
Уходящие тренды осени 2022
  • Зелений колір.
Уходящие тренды осени 2022

Раніше "Телеграф" розповів, яке взуття має бути в арсеналі будь-якої модниці. Ці моделі виглядають стильно і дорого, залишаючись модними поза трендами та часом.

Теги:
#Мода #Стиль #Тренди