Тренди приходять, щоб піти: які речі цієї осені вже не модні (фото)

Забравши ці речі зі свого гардеробу, ви зможете створити ідеальні образи.

Попри те, що на подвір’ї ще літо, вже час поступово готується до осені. І щоб зустріти холодну пору у всеозброєнні, потрібно знати не лише про осінні тренди 2022 року, а й про антитренди нового сезону.

Стиліст Ірина Катихіна у своєму модному блозі в Інстаграм поділилася головними антитрендами осені 2022 року, від яких варто відмовитись. Модний експерт зазначила, що здебільшого тренди "тримаються" 3 роки, і також через такий час повертаються.

"І чим вищий градус популярності, тим швидше падіння з п’єдесталу" — додала стиліст.

Тренди, що відходять осені 2022

Мікросумки та сумочки з масивним ланцюгом

Шнурівка навколо щиколотки

Взуття з масивним ланцюгом

Дитячі прикраси

Об’ємні коміри

Шаховий принт

Зелений колір.

Раніше "Телеграф" розповів, яке взуття має бути в арсеналі будь-якої модниці. Ці моделі виглядають стильно і дорого, залишаючись модними поза трендами та часом.