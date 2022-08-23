Тренди приходять, щоб піти: які речі цієї осені вже не модні (фото)
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Забравши ці речі зі свого гардеробу, ви зможете створити ідеальні образи.
Попри те, що на подвір’ї ще літо, вже час поступово готується до осені. І щоб зустріти холодну пору у всеозброєнні, потрібно знати не лише про осінні тренди 2022 року, а й про антитренди нового сезону.
Стиліст Ірина Катихіна у своєму модному блозі в Інстаграм поділилася головними антитрендами осені 2022 року, від яких варто відмовитись. Модний експерт зазначила, що здебільшого тренди "тримаються" 3 роки, і також через такий час повертаються.
"І чим вищий градус популярності, тим швидше падіння з п’єдесталу" — додала стиліст.
Тренди, що відходять осені 2022
- Мікросумки та сумочки з масивним ланцюгом
- Шнурівка навколо щиколотки
- Взуття з масивним ланцюгом
- Дитячі прикраси
- Об’ємні коміри
- Шаховий принт
- Зелений колір.
Раніше "Телеграф" розповів, яке взуття має бути в арсеналі будь-якої модниці. Ці моделі виглядають стильно і дорого, залишаючись модними поза трендами та часом.