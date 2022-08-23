Зробіть свої луки жіночнішими та сексуальними: як підкреслити за допомогою одягу (фото)

Розповідаємо, як підкреслювати свою жіночність щодня

Чому в трендах лише штани та костюми? Коли вийде із моди оверсайз? А що, жіночність та сексуальність вийшли з моди? Це найчастіші питання, які представниці прекрасної статі ставлять стилістам.

Експерти у сфері моди вважають, що жіночність це насамперед стан жінки і приховати чи створити її за допомогою одягу просто неможливо, але, звісно, можна підкреслити.

Брючний костюм

Брючні костюми, запозичені з чоловічого гардероба, не заважають жіночності, а навпаки, об’ємні жакети "з чоловічого плеча" навіть підкреслюють тендітність, і приталені моделі зараз теж актуальні.

Монохром

Монохром створює вертикаль, витягує силует і робить стрункими, — такий прийом робить жінок красивішими і виглядає це дуже жіночно.

Сукні та спідниці

Це перше, що спадає нам на думку. Це найпростіший спосіб додати до образу романтики.

Правило нейтралізації

Якщо з простої сукні хочеться зробити комплект цікавішим або, навпаки, заспокоїти акцентну річ, можна скористатися правилом нейтралізації, збалансувавши акцентну річ нейтральною базою.

Штани

Теж не зменшують жіночності, а навпаки, моделі з високою посадкою у поєднанні з каблуком можуть зробити ваші ноги від вух, продемонструвавши всю їхню красу.

Акцентуємо талію

Для надання жіночності досить підкреслити талію. Талія — одна з відмінних ознак між чоловіками та жінками, підкреслюючи її, ми автоматично додаємо своєму образу жіночності.

Блузи

Тут вирішують і силуети, і фактура, і деталі, і принти, і звичайно, колір — м’яка пастельна гама асоціюється у нас із ніжністю, м’якістю, тими самими жіночними характеристиками.

Додамо, що літня мода цього сезону пропонує найширший вибір трендових суконь, актуальних спідниць та стильних шортів.