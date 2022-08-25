Від моделей зі стразами до звичних шопперів: стиліст назвала трендові сумки 2022 року (фото)
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Невеликий гід по найтрендовішим сумкам майбутнього сезону
У моді зараз актуальні сумки з хутром та стразами та вже звичні всім шоппери та структурні із плечовим ременем.
Про це повідомляє стиліст SAMAL SAN. У новому сезоні дизайнери запропонували чимало цікавих варіантів — велику популярність набирають величезні шоппери та сумки асиметричних форм. Сумки з ланцюгами нам уже звичні, а з хутряними вставками – логічний тренд холодного сезону.
Сумки із нульових
На піку популярності невеликі сумочки з вечірньої моди в металіці, з паєтками, стразами та іншим декором. Носимо їх навіть у повсякденних образах.
XXI: Оверсайз шоппери
Тренд для тих, хто любить носити із собою все й одразу. З оверсайз-сумкою необхідні речі завжди будуть під рукою.
Асиметричні сумки
Такі деформовані моделі стануть фаворитами серед любителів моди.
Сумка-папка
Одна з ключових моделей сезону, яка відзначилася у багатьох колекціях. В образах виглядає досить незвичайно та стильно.
Яскраві, соковиті кольори
Цього року готуйтеся зустрічати яскраві та соковиті колірні рішення в аксесуарах.
Сумки з хутром
Один із наймиліших трендів. Це можуть бути абсолютно хутряні моделі або шкіряні сумки з хутром як декор.
Структуровані сумки, геометричні форми
Ланцюги
Зараз металеві та пластикові кільця — додатковий акцент, який не впадає у вічі, а дуже ненав’язливо доповнює аксесуар.
Раніше "Телеграф" розповідав, яке взуття буде модним восени 2022 року. Дизайнери представили безліч трендових варіантів.