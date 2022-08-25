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Від моделей зі стразами до звичних шопперів: стиліст назвала трендові сумки 2022 року (фото)

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Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Актуальні сумки осінь-зима 2022-2023 Новина оновлена 25 серпня 2022, 11:36
Актуальні сумки осінь-зима 2022-2023

Невеликий гід по найтрендовішим сумкам майбутнього сезону

У моді зараз актуальні сумки з хутром та стразами та вже звичні всім шоппери та структурні із плечовим ременем.

Про це повідомляє стиліст SAMAL SAN. У новому сезоні дизайнери запропонували чимало цікавих варіантів — велику популярність набирають величезні шоппери та сумки асиметричних форм. Сумки з ланцюгами нам уже звичні, а з хутряними вставками – логічний тренд холодного сезону.

Сумки із нульових

На піку популярності невеликі сумочки з вечірньої моди в металіці, з паєтками, стразами та іншим декором. Носимо їх навіть у повсякденних образах.

Сумки із нульових

XXI: Оверсайз шоппери

Тренд для тих, хто любить носити із собою все й одразу. З оверсайз-сумкою необхідні речі завжди будуть під рукою.

Оверсайз шоппери

Асиметричні сумки

Такі деформовані моделі стануть фаворитами серед любителів моди.

Асиметричні сумки

Сумка-папка

Одна з ключових моделей сезону, яка відзначилася у багатьох колекціях. В образах виглядає досить незвичайно та стильно.

Сумка-папка

Яскраві, соковиті кольори

Цього року готуйтеся зустрічати яскраві та соковиті колірні рішення в аксесуарах.

Яскраві, соковиті сумки

Сумки з хутром

Один із наймиліших трендів. Це можуть бути абсолютно хутряні моделі або шкіряні сумки з хутром як декор.

Сумки з хутром

Структуровані сумки, геометричні форми

Структуровані сумки

Ланцюги

Зараз металеві та пластикові кільця — додатковий акцент, який не впадає у вічі, а дуже ненав’язливо доповнює аксесуар.

Ланцюги сумки

Раніше "Телеграф" розповідав, яке взуття буде модним восени 2022 року. Дизайнери представили безліч трендових варіантів.

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#Мода #Сумки #Мода 2022