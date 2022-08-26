Зустрічайте холоди в теплі та затишку: найтрендовіший верхній одяг на осінь 2022 (фото)

Найголовніший тренд осені 2022 — це "носибельність".

Осінь 2022 вже не за горами, а це означає, що настав час знайомитися з верхнім одягом, який буде в тренді в цей холодний період, а особливо на початку, коли погода тільки почне потроху ставати все холодніше. Ми дбаємо про наших читачок-модниць, і пропонуємо ознайомитися з найстильнішими варіантами модного верхнього одягу на дуже 2022.

Стиліст lizaprostyle у своєму модному блозі в Інстаграм опублікувала добірку семи стильних та модних трендів у верхньому одязі на осінь 2022 року. А також вона розповіла, яким кольорам, силуетам та фактурам найкраще віддавати свою перевагу, вибираючи куртку чи пальто собі на осінь.

Модний експерт зазначає, що у 2022 році колірна палітра на верхній одяг багата як ніколи: від базових спокійних приглушених відтінків, до яскравих та соковитих. Також вона додала, що серед фактур та матеріалів, з яких пошитий одяг, лідирує шкіра, тому вона радить не боятися купувати речі навіть із грубіших матеріалів.

Крім цього, стиліст звернула увагу на той факт, що якщо минулого сезону на піку популярності були виключно оверсайзові мішкуваті моделі, то цього року поступово повертається приталений силует.

Модний верхній одяг на осінь 2022: 7 головних трендів

Шкіряний тренч/плащ

Об’ємний бомбер

Джинсова куртка

Об’ємна косуха

Яскраве пальто

Стьобане пальто

Жилет

Раніше стиліст Майя Кривобокова розповіла, як зробити свій гардероб максимально елегантним. Експерт назвала найголовніші осінні тренди 2022 року, які зроблять ваш образ більш неповторним.