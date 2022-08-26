В’язані речі чи бомбери? Стиліст назвала стильні тренди осіннього сезону (фото)
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Стиліст також поділилася, яким трендам вона не довіряє цієї осені
Модний вектор, як і раніше, зміщується у бік трендів, які ми зможемо носити роками. Також є і неоднозначні тенденції, але про них ми писали раніше.
Стиліст Ірина Катихіна назвала головні тренди, які представниці прекрасної статі можуть запровадити у свій осінній гардероб. Зокрема, широкі джинси з низькою посадкою, в'язані речі, широкі плечі, а також приталеність, корсети, косухи, бомбери та інші тренди.
Широкі джинси з низькою посадкою
"Тут я пас. Така посадка ламає фігуру і розширює талію. Кому теж некомфортно — замінюємо на високу", — зазначає стиліст.
Міні
Тут дизайнери теж натякають на низьку висадку, але вибір за нами.
Максі
Ще один довгограючий тренд — спідниці довжини максі.
В’язані речі
В ідеалі схожі на ті, що в’язали нам бабусі.
Широкі плечі
Оверсайз, як і раніше, не здає своїх позицій, цієї осені носимо речі з широкими плечима.
Приталеність
У моду повертається жіночність, актуальними будуть приталений жакет та приталене пальто. Нюанс актуальної моделі – подовжений крій та широкі плечі.
Корсети
Фігуру також можна підкреслити за допомогою корсета або деталей на одязі корсетного плану.
Косухи
Для любительок вільного крою — косухи оверсайз подовжені або вкорочені.
Бомбери
Те саме з бомбером — вибираємо вільний крій і подовжену або вкорочену модель.
Червоний колір
Найбільш топовий колір осені — червоний. Від темних, приглушених відтінків до яскравих.
Раніше "Телеграф" розповідав, яке взуття буде в моді восени 2022 року. Залишаються актуальними лофери, ботильйони, чоботи та інші моделі.