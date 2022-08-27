З чим носити блузи, щоб було красиво цієї осені: 6 стильних образів та застарілі моделі (фото)

З блузою можна створити дуже стильний образ

Блуза! Тепер річ, що рідко використовується в сучасному, особливо в осінньому гардеробі. Хоча саме з нею можна створити яскраві, оригінальні та сучасні образи.

Стиліст Тетяна Бєлявіна розповіла, з чим можна носити блузи, щоб це було сучасно та стильно цієї осені.

Експерт не рекомендує вибирати варіанти з круглим вирізом, найчастіше блузи саме з таким вирізом потрапляють до категорії застарілих.

Застарілі блузи

Блузка зі шкіряними штанами

Варіанти можуть бути дуже святковими. Цікаво виглядатимуть блузи з великими трендовими рукавами і цікавими вирізами, типу вирізу каре.

Блузка зі спідницею міні

Міні завжди виглядає гостро, цікаво. Блуза може додати мініспідниці більш святкову нотку.

Блузка зі спідницею

Тут блуза може відігравати роль першої скрипки або може віддати соло спідниці, якщо спідниця буде з цікавим принтом або кольором.

Блузка зі штанами

З блузою та штанами виходить чудовий, сучасний і водночас елегантний варіант.

Блузка з джинсами

Джинси переводять навіть дуже ошатні блузи в повсякденний варіант, але все ж таки комплект з блузами виглядає статусом вищим, ніж варіанти з футболкою або трикотажем.

Блузка з шортами

А чому б і ні? Просто вибираємо подовжені варіанти шортів.

Раніше стиліст Майя Кривобокова розповіла, як зробити свій гардероб максимально елегантним. Експерт назвала найголовніші осінні тренди 2022 року, які зроблять ваш образ більш неповторним.