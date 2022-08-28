Приберіть це негайно! Антитренди манікюру, які псують ваш зовнішній вигляд у 2022 році (фото)

Так уже не модно

У нейл-індустрії тенденції змінюються так само швидко, як у моді, і деякі з манікюру вже не є актуальними.

Але що варто не забувати, так це доглядати нігті, кутикулу і своєчасно відвідувати майстра манікюру. Про антитренди сучасного манікюру розповіли у блозі про нейл-арт emotion_nail_studio.

Манікюр з рясною ліпниною та величезними стразами

Найкраще звернути увагу на ніжний стемпінг.

Металеве втирання

Неоновий манікюр

Якщо вам подобається яскравий дизайн, зверніть увагу на спокійніші відтінки.

Кольорова анімаліка

Акуратні звірині принти, лінії, смуги добре виглядають лише у поєднанні зі стриманим однотонним манікюром.

І завершує список "пошарпаний" манікюр, гель-лак, що сильно відріс, і відсутність догляду.

Раніше "Телеграф" писав про найтрендовіший дизайн манікюру в новому сезоні 2022 року. А така шалена популярність нейл-арту з’явилася завдяки моделі та дружині канадського співака Джастіна Бібера.