Чоботи-труби, ботфорти та козаки: взуття на осінь 2022, яке має бути в гардеробі кожної модниці (фото)

При виборі взуття варто пам’ятати, що черевики по щиколотку можуть візуально вкоротити ногу.

Осінь вже на порозі, а разом з нею прийдуть і холоди, а це означає, що настав час підбирати собі осінній гардероб. Раніше ми вже знайомили вас з верхнім одягом, який буде в тренді восени 2022 року, а тепер хочемо розповісти про найстильніше взуття на новий сезон.

Стиліст Марина Франц у своєму модному блозі в Інстаграм опублікувала добірку стильного взуття на осінь 2022 року, а також розповіла про їх особливості. Не забула модний експерт відзначити і які моделі підходять для різних типів фігур.

Модне взуття на осінь 2022:

Чоботи труби — відмінний варіант для довгоногих дівчат. Варто відзначити, що найкраще такий фасон підходить тим, хто має фігуру типу "груша" або "пісочний годинник", а ось дамам з пишними формами краще утриматися від покупки таких чобіт, тому що "труби" ще більше можуть обтяжити ноги.

Козаки — чоботи, які можна носити дівчатам з будь-яким типом фігури та зростанням. Якщо ви високого зросту, можна спробувати чоботи-козаки без підборів, а ось мініатюрним дівчатам можна підібрати моделі на високих підборах.

Ботфорти — взуття, яке також потрібно вибирати з огляду на деякі характеристики своєї фігури. Вони будуть ідеально виглядати, як на високих, так і на низеньких представницях слабкої статі, проте потрібно враховувати обсяги стегон і гомілки. Чим менша у них різниця, тим краще. А загалом дані чоботи додають зростання і трохи зменшують вагу. Для повненьких дівчат підійдуть моделі з каблуком з довжиною не нижче за середину стегна.

Короткі гумові чоботи – новий і дуже практичний тренд. Можна підібрати модель під будь-який образ, при цьому вам буде комфортно та сухо в осінні дощі.

Скошений каблук, висока платформа, з ремінцями, з хутром – це деталі, які цього сезону стали трендом. При покупці нової пари чобіт звертайте увагу на наявність.

Раніше стиліст Майя Кривобокова розповіла, як зробити свій гардероб максимально елегантним. Експерт назвала найголовніші осінні тренди 2022 року, які зроблять ваш образ більш неповторним.