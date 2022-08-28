Довготривалі тренди осені: речі, які будуть актуальними кілька сезонів (фото)

Такі речі повинні бути в гардеробі кожної модниці.

Щоб кожен сезон не купувати багато зайвих речей, аби бути "найстильнішою і моднішою", варто звернути увагу на такі моделі та фасони, які є довготривалими трендами. Раніше ми вже писали про "вічні" моделі взуття, які не виходять з моди і залишаються актуальними багато сезонів, а тепер хочемо розповісти і про подібні речі.

Стиліст Ірина Катихіна у своєму модному блозі в Інстаграм поділилася постом, у якому розповіла про такі тренди. Модний експерт радить звертати увагу саме на такі речі, адже вони не вийдуть із моди ще дуже довгий час.

"Вічні" осінні тренди

Широкі джинси з низькою посадкою – проте з такими моделями варто бути обережнішими, адже така посадка ламає фігуру та розширює талію.

Міні — також можна поєднувати із заниженою талією.

Максі – особливо спідниці такої довжини.

В’язані речі — найстильнішими є ті, які схожі на в’язані бабусями.

Широкі плечі — оверсайз, як і раніше, не здає своїх позицій.

Раніше стиліст Майя Кривобокова розповіла, як зробити свій гардероб максимально елегантним. Експерт назвала найголовніші осінні тренди 2022 року, які зроблять ваш образ більш неповторним.