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У стилі "Шанель" та традиційна клітина: стильні жакети на ранню осінь (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Модні піджаки на осінь 2022 Новина оновлена 29 серпня 2022, 07:47
Модні піджаки на осінь 2022

Восени 2022 року у тренді залишаються об’ємні моделі як з чужого плеча та чоловічого крою, а також додаються приталені моделі.

Осінь вже зовсім близько, тому настав час починати готувати свій гардероб до осіннього сезону. Щоб не мерзнути холодними днями та вечорами, потрібно обов’язково придбати стильний верхній одяг, про тренди якого ми вже писали раніше. А поки у вересні буде ще не так мерзлякувато, то можна обійтися і піджаками чи жакетами, про які ми й розповімо далі.

Стиліст Тетяна, яка веде свій модний блог в Інстаграм під ніком underapplestyle, зазначила, що саме піджаки та жакети – це найпоширеніші предмети одягу на прохолоду, тому це ідеальний варіант для ранньої осені. Також вона розповіла, на які саме варіанти слід звернути свою увагу цієї осені.

Найстильніші піджаки та жакети на ранню осінь 2022

  • Оверсайз – широкі плечі, що звисають, прямий крій, довжина нижче витягнутої руки.
Самые стильные пиджаки и жакеты на раннюю осень 2022
  • Приталений — але не в "обліпку". Між "талією" і тілом має бути повітря.
Самые стильные пиджаки и жакеты на раннюю осень 2022
  • "Вічна" класика.
Самые стильные пиджаки и жакеты на раннюю осень 2022
  • Укорочений – і плечі не малі, і об’єм присутній.
Самые стильные пиджаки и жакеты на раннюю осень 2022
  • Зі шкіри або екошкіри.
Самые стильные пиджаки и жакеты на раннюю осень 2022
  • З твіду – реінкарнація моделей у стилі "Шанель" і не лише.
Самые стильные пиджаки и жакеты на раннюю осень 2022
  • Колір – яскраві відтінки взагалі кермують цього року, восени сам бог велів розбавити похмурі сірі будні.
Самые стильные пиджаки и жакеты на раннюю осень 2022
  • Принт — зазвичай клітина, гусяча лапка.
Самые стильные пиджаки и жакеты на раннюю осень 2022

Раніше стиліст Майя Кривобокова розповіла, як зробити свій гардероб максимально елегантним. Експерт назвала найголовніші осінні тренди 2022 року, які зроблять ваш образ більш неповторним.

Теги:
#Мода #Жіноча мода #Стиль #Осінь #Піджак #Жакет