У стилі "Шанель" та традиційна клітина: стильні жакети на ранню осінь (фото)

Восени 2022 року у тренді залишаються об’ємні моделі як з чужого плеча та чоловічого крою, а також додаються приталені моделі.

Осінь вже зовсім близько, тому настав час починати готувати свій гардероб до осіннього сезону. Щоб не мерзнути холодними днями та вечорами, потрібно обов’язково придбати стильний верхній одяг, про тренди якого ми вже писали раніше. А поки у вересні буде ще не так мерзлякувато, то можна обійтися і піджаками чи жакетами, про які ми й розповімо далі.

Стиліст Тетяна, яка веде свій модний блог в Інстаграм під ніком underapplestyle, зазначила, що саме піджаки та жакети – це найпоширеніші предмети одягу на прохолоду, тому це ідеальний варіант для ранньої осені. Також вона розповіла, на які саме варіанти слід звернути свою увагу цієї осені.

Найстильніші піджаки та жакети на ранню осінь 2022

Оверсайз – широкі плечі, що звисають, прямий крій, довжина нижче витягнутої руки.

Приталений — але не в "обліпку". Між "талією" і тілом має бути повітря.

"Вічна" класика.

Укорочений – і плечі не малі, і об’єм присутній.

Зі шкіри або екошкіри.

З твіду – реінкарнація моделей у стилі "Шанель" і не лише.

Колір – яскраві відтінки взагалі кермують цього року, восени сам бог велів розбавити похмурі сірі будні.

Принт — зазвичай клітина, гусяча лапка.

Раніше стиліст Майя Кривобокова розповіла, як зробити свій гардероб максимально елегантним. Експерт назвала найголовніші осінні тренди 2022 року, які зроблять ваш образ більш неповторним.