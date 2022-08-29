Старе VS Тренд: стиліст на прикладах показала, яке взуття зараз актуальне, а якого треба позбутися у 2022-му (фото)

Перевіряємо своє взуття на актуальність

У новому сезоні — багато практичності, різних цікавих і яскравих деталей. Однак варто знати, які моделі взуття, попри тренд, вже застаріли.

Стиліст SAMAL SAN на прикладах наочно показала, на яку пару потрібно припинити звертати увагу, а що сьогодні актуально.

Серед трендів взуття зараз можна виділити:

Вузький носок

Не структуровані балетки

Незвичайний підбор

Хутряні капці

Mary Jane

Платформа

Високий каблук

Ремінці та перемички

Ланцюги, каміння, квіти як декор

Балетки

Челсі

Черевики

Сандалії

Шльопанці

Козаки

Ботфорти

Ботильйони

Лофери

Раніше "Телеграф" розповідав, що робити, щоб взуття більше не натирало. Ці поради підійдуть для будь-якої пари.