Старе VS Тренд: стиліст на прикладах показала, яке взуття зараз актуальне, а якого треба позбутися у 2022-му (фото)
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Перевіряємо своє взуття на актуальність
У новому сезоні — багато практичності, різних цікавих і яскравих деталей. Однак варто знати, які моделі взуття, попри тренд, вже застаріли.
Стиліст SAMAL SAN на прикладах наочно показала, на яку пару потрібно припинити звертати увагу, а що сьогодні актуально.
Серед трендів взуття зараз можна виділити:
- Вузький носок
- Не структуровані балетки
- Незвичайний підбор
- Хутряні капці
- Mary Jane
- Платформа
- Високий каблук
- Ремінці та перемички
- Ланцюги, каміння, квіти як декор
Балетки
Челсі
Черевики
Сандалії
Шльопанці
Козаки
Ботфорти
Ботильйони
Лофери
Раніше "Телеграф" розповідав, що робити, щоб взуття більше не натирало. Ці поради підійдуть для будь-якої пари.