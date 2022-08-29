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Старе VS Тренд: стиліст на прикладах показала, яке взуття зараз актуальне, а якого треба позбутися у 2022-му (фото)

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Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Яке взуття на піку популярності у 2022 році
Яке взуття на піку популярності у 2022 році

Перевіряємо своє взуття на актуальність

У новому сезоні — багато практичності, різних цікавих і яскравих деталей. Однак варто знати, які моделі взуття, попри тренд, вже застаріли.

Стиліст SAMAL SAN на прикладах наочно показала, на яку пару потрібно припинити звертати увагу, а що сьогодні актуально.

Серед трендів взуття зараз можна виділити:

  • Вузький носок
  • Не структуровані балетки
  • Незвичайний підбор
  • Хутряні капці
  • Mary Jane
  • Платформа
  • Високий каблук
  • Ремінці та перемички
  • Ланцюги, каміння, квіти як декор

Балетки

Балетки

Челсі

Челсі

Черевики

Черевики

Сандалії

Сандалії

Шльопанці

Шльопанці

Козаки

Козаки

Ботфорти

Ботфорти

Ботильйони

Ботильйони

Лофери

Лофери

Раніше "Телеграф" розповідав, що робити, щоб взуття більше не натирало. Ці поради підійдуть для будь-якої пари.

Теги:
#Мода #Мода 2022