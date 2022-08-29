10 речей, які вже не в моді: чого потрібно позбутися вже зараз (фото)

Пора відвідати свою гардеробну, можливо там багато речей, яких можна позбутися

Настав час остаточно переглянути свій гардероб і сміливо позбутися неактуального одягу у 2022 році.

Не варто забувати, що речі, які були трендами рік тому, не завжди залишаються актуальними у наступних сезонах. Серед антитрендів цього сезону: декор на джинсах, снікерси на танкетці, "нарядні" кофточки, блузи в обліпку та інші тренди, представлені нижче.

Перебір із декором на джинсах

Стрази, аплікації, мультяшки та величезні прорізи на колінах. Пару отворів мода "ще витримає".

Снікерси на танкетці

Крім того, що вони вже не в моді, під час аналітики виявлено, що і образи до них підібрати було складно.

"Нарядна" кофточка

Мереживо, пишні рукави, червоний колір і на додаток – бантик на талії. Поняття "нарядний" і "повсякденний" гардероб настільки стерлися у 2022 році, що краще вибрати базову річ і розбавити її трендовими аксесуарами. Сьогодні в моді комфорт, лаконічність та помірний декор.

Блуза в обліпку

Якщо чесно, то при такому виборі модних сорочок і вільних блуз, що ніби літають, навіть і не хочеться носити щось інше.

Сукня-светр

Модельєри часто уточнюють, що подібні образи для дуже струнких дівчат. А оскільки 2022 року головним антитрендом вважається бодішеймінг (дискримінація за неідеальне тіло), то краще зовсім не говорити "про досконалість форм".

Приталений піджак

Як і блуза в обліпку, приталений короткий піджак залишає нас у 2022 році.

Коротка сукня зі спідницею-дзвіночок

Цей фасон не додає зросту і не прикрашає фігуру.

Безформний кардиган

Важко підібрати фігуру, якій підходить такий кардиган.

Шуба з натурального хутра

Так, вбивати беззахисних звірів заради статусу та власного тепла сьогодні не модно. Як і носити натуральні шуби-гусениці, шуби-"розлітайки" і різного роду хутряні жилети.

Велосипедки

Давайте будемо чесними: такий одяг годиться лише для занять спортом. Залишимо велосипедки для велопрогулянок та гімнастичних залів.

Раніше "Телеграф" розповідав, яке взуття буде в моді восени 2022 року. Залишаються актуальними лофери, ботильйони, чоботи та інші моделі.