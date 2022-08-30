Головні тренди осені 2022: речі, які обов’язково мають бути в гардеробі цього сезону (фото)
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Стиліст зазначає, що головне підбирати ті речі, які підходять до вашої фігури, стилю, способу життя.
Осінь вже потроху натякає про свою присутність, а це означає, що настав час відкладати свій літній гардероб на далекі полиці, і діставати різні светри та речі тепліше. Також не варто забувати і про стильний верхній одяг, про тренди якого ми вже писали раніше.
Стиліст Тетяна, яка веде свій модний блог в Інстаграм під ніком underapplestyle, розповіла модницям на які тренди варто звернути свою увагу восени 2022 року. Щобільше, фешнблогер показала наочно, як ці тенденції переходять з подіуму до магазинів.
Головні тренди осені 2022
- Червоний колір
- Преппі стиль
- Бомбери
- Шкіра тотал лук
- Укорочені жакети
- Широкі джинси
- Корсети
- Ультра міні
- Ботфорти
Раніше стиліст Майя Кривобокова розповіла, як зробити свій гардероб максимально елегантним. Експерт назвала найголовніші осінні тренди 2022 року, які зроблять ваш образ більш неповторним.