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Головні тренди осені 2022: речі, які обов’язково мають бути в гардеробі цього сезону (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
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Мода осінь 2022 Новина оновлена 30 серпня 2022, 08:10
Мода осінь 2022

Стиліст зазначає, що головне підбирати ті речі, які підходять до вашої фігури, стилю, способу життя.

Осінь вже потроху натякає про свою присутність, а це означає, що настав час відкладати свій літній гардероб на далекі полиці, і діставати різні светри та речі тепліше. Також не варто забувати і про стильний верхній одяг, про тренди якого ми вже писали раніше.

Стиліст Тетяна, яка веде свій модний блог в Інстаграм під ніком underapplestyle, розповіла модницям на які тренди варто звернути свою увагу восени 2022 року. Щобільше, фешнблогер показала наочно, як ці тенденції переходять з подіуму до магазинів.

Головні тренди осені 2022

  • Червоний колір
Главные тренды осени 2022
  • Преппі стиль
Главные тренды осени 2022
  • Бомбери
Главные тренды осени 2022
  • Шкіра тотал лук
Главные тренды осени 2022
  • Укорочені жакети
Главные тренды осени 2022
  • Широкі джинси
Главные тренды осени 2022
  • Корсети
Главные тренды осени 2022
  • Ультра міні
Главные тренды осени 2022
  • Ботфорти
Главные тренды осени 2022

Раніше стиліст Майя Кривобокова розповіла, як зробити свій гардероб максимально елегантним. Експерт назвала найголовніші осінні тренди 2022 року, які зроблять ваш образ більш неповторним.

Теги:
#Мода #Жіноча мода #Стиль