Головні тренди осені 2022: речі, які обов’язково мають бути в гардеробі цього сезону (фото)

Стиліст зазначає, що головне підбирати ті речі, які підходять до вашої фігури, стилю, способу життя.

Осінь вже потроху натякає про свою присутність, а це означає, що настав час відкладати свій літній гардероб на далекі полиці, і діставати різні светри та речі тепліше. Також не варто забувати і про стильний верхній одяг, про тренди якого ми вже писали раніше.

Стиліст Тетяна, яка веде свій модний блог в Інстаграм під ніком underapplestyle, розповіла модницям на які тренди варто звернути свою увагу восени 2022 року. Щобільше, фешнблогер показала наочно, як ці тенденції переходять з подіуму до магазинів.

Головні тренди осені 2022

Червоний колір

Преппі стиль

Бомбери

Шкіра тотал лук

Укорочені жакети

Широкі джинси

Корсети

Ультра міні

Ботфорти

Раніше стиліст Майя Кривобокова розповіла, як зробити свій гардероб максимально елегантним. Експерт назвала найголовніші осінні тренди 2022 року, які зроблять ваш образ більш неповторним.