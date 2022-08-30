Не тільки пальто та вітрівка: топ-7 найтрендовіших варіантів верхнього одягу на осінь (фото)

Дизайнери порадували різноманітним вибором верхнього одягу на новий сезон

Осінь вже на порозі, а значить час задуматися про гардероб на більш прохолодний період. Цього сезону в моді різні кольори, фасони та фактури від шкіри до деніму. Окремі тенденції у верхнього одягу, який може виглядати стильно й одночасно бути комфортним і захищати від холоду.

Про тренди осені 2022 року і наймодніший верхній одяг пише українська стилістка Інна (stylist.inna) в Instagram. Вибір того, що одягнути цього сезону, приємно вражає. Є щонайменше сім варіантів верхнього одягу, який буде актуальним восени.

Як розповіла стилістка, джинсова куртка – базова річ у гардеробі, без якої не обійтися восени. Це може бути подовжена джинсова сорочка. До того ж, луки а-ля "тотал денім" на піку трендів.

Базовий елемент осіннього гардеробу

Якщо вам близький спортивний стиль, то ваш вибір — вітрівка. За словами стилістки, актуальна будь-яка довжина, не менш чудово виглядають кольорові куртки.

Яскраві образи з вітрівками

Вже не перший сезон на піку популярності бомбери. Стилістка рекомендує вибирати моделі об’ємні, подовжені та укорочені.

Об’єм та акцент на плечі — у тренді

Один із універсальних варіантів верхнього одягу на осінь — шкіряна куртка. Цього сезону вона може бути яскравою та кольоровою.

Модні осінні куртки зі шкіри

Додадуть родзинки у ваш образ твідові жакети. Модна експертка закликала звернути увагу на силуетні варіанти. У них ви напевно виглядатимете жіночно.

Твід — чудовий варіант на осінь

Мастхев осіннього гардеробу — тренч. Як зазначила стилістка, цього сезону в тренді фасони з цікавими деталями, але й класичні моделі не втрачають актуальності.

Тренчі незвичайних фасонів

Королева осені — пальто. Стилістка радить зупинити вибір на двох варіантах:

Максі пальто. Воно може бути як відтінків нейтральних, так і кольорових. Маскулинне пальто — об’ємне пальто з акцентними плечима.

Довжина максі — тренд сезону

Пальто а-ля з чоловічого плеча

Як писав "Телеграф", багато речей з осіннього гардеробу будуть актуальні не один сезон. Тому важливо витрачати гроші на той одяг, який не вийде з моди за кілька місяців. Є кілька відмінних довгограйних трендів.

Раніше ми також розповідали, яке взуття буде модне восени 2022 року. Дизайнери представили масу моделей, починаючи від черевиків та козаків і закінчуючи чоботями-трубами.