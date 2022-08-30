Не тільки пальто та вітрівка: топ-7 найтрендовіших варіантів верхнього одягу на осінь (фото)
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Дизайнери порадували різноманітним вибором верхнього одягу на новий сезон
Осінь вже на порозі, а значить час задуматися про гардероб на більш прохолодний період. Цього сезону в моді різні кольори, фасони та фактури від шкіри до деніму. Окремі тенденції у верхнього одягу, який може виглядати стильно й одночасно бути комфортним і захищати від холоду.
Про тренди осені 2022 року і наймодніший верхній одяг пише українська стилістка Інна (stylist.inna) в Instagram. Вибір того, що одягнути цього сезону, приємно вражає. Є щонайменше сім варіантів верхнього одягу, який буде актуальним восени.
Як розповіла стилістка, джинсова куртка – базова річ у гардеробі, без якої не обійтися восени. Це може бути подовжена джинсова сорочка. До того ж, луки а-ля "тотал денім" на піку трендів.
Якщо вам близький спортивний стиль, то ваш вибір — вітрівка. За словами стилістки, актуальна будь-яка довжина, не менш чудово виглядають кольорові куртки.
Вже не перший сезон на піку популярності бомбери. Стилістка рекомендує вибирати моделі об’ємні, подовжені та укорочені.
Один із універсальних варіантів верхнього одягу на осінь — шкіряна куртка. Цього сезону вона може бути яскравою та кольоровою.
Додадуть родзинки у ваш образ твідові жакети. Модна експертка закликала звернути увагу на силуетні варіанти. У них ви напевно виглядатимете жіночно.
Мастхев осіннього гардеробу — тренч. Як зазначила стилістка, цього сезону в тренді фасони з цікавими деталями, але й класичні моделі не втрачають актуальності.
Королева осені — пальто. Стилістка радить зупинити вибір на двох варіантах:
- Максі пальто. Воно може бути як відтінків нейтральних, так і кольорових.
- Маскулинне пальто — об’ємне пальто з акцентними плечима.
Як писав "Телеграф", багато речей з осіннього гардеробу будуть актуальні не один сезон. Тому важливо витрачати гроші на той одяг, який не вийде з моди за кілька місяців. Є кілька відмінних довгограйних трендів.
Раніше ми також розповідали, яке взуття буде модне восени 2022 року. Дизайнери представили масу моделей, починаючи від черевиків та козаків і закінчуючи чоботями-трубами.