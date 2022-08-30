Колір "Барбі", карамель, сливовий і не тільки: які відтінки в моді цієї осені (фото)

Цього сезону трендовими будуть як спокійніші, так і активніші кольори

Осінь ось-ось настане і потрібно підготувати свій гардероб. Важливо не лише врахувати тренди цього сезону, а й звернути увагу на колірну гаму речей. На щастя, дизайнери представили безліч модних відтінків на прохолодну пору.

Про те, які кольори й відтінки будуть на вершині трендів восени-2022, розповів український стиліст Матвій Калугін у Instagram. За словами модного експерта, потрібно носити те, що вам подобається. Якщо ви хочете дотримуватись рекомендацій дизайнерів, то варто придивитися як мінімум до дев’яти актуальних кольорів.

Так, підкорив осінні подіуми лавовий червоний – гримуча суміш червоного й бордового. Цей характерний та пристрасний відтінок допоможе створити сміливі образи.

Насичений червоний

У моді восени і сливовий колір. Це гарний відтінок фіолетового. За словами стиліста, виглядає незвичайно та водночас солідно.

Незвичайний відтінок фіолетового

Не втрачає актуальності який сезон поспіль лаймовий колір. Восени луки з цим відтінком виглядатимуть свіжо та яскраво.⠀

Нотка свіжості та легкості

Трендові восени 2022 року кольори українського прапора – відтінки як жовтого, так і блакитного. Тож можна складати патріотичні образи, використовуючи жовто-блакитну комбінацію кольорів.

Блакитний колір у тренді

Кольори українського прапора на піку моди

Ще один модний колір — помаранчевий. У таких відтінках ви гарантовано будете у центрі уваги.

Відтінок для найсміливіших модниць

Стиліст зазначає, що модницям цієї осені варто придивитися до рожевого "Барбі", або флуоресцентної, холодної фуксії. За словами Калугіна, спочатку варто додати в образ один акцент у такому кольорі.

Суперяркий рожевий підкорив модні підмостки

Мабуть, найгармонійніший відтінок для осені – карамель. Стиліст рекомендує вибирати вироби карамельних відтінків зі шкіри та хутра.

Істинно осінній колір

Тримається в топі трендів і насичений зелений. Тому сміливо використовуйте його для складання луків в осінній період.

Зелений не втрачає актуальності який сезон поспіль

Раніше "Телеграф" розповів, який верхній одяг буде модним восени-2022. Стилісти радять приміряти не лише пальто чи тренч, а й твідовий жакет, бомбер і вітрівку.