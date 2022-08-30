Як вибрати пальто, щоб воно довго не виходило з моди: 8 простих правил (фото)

Правильно підібране пальто підкреслить переваги фігури та неперевершене почуття стилю

Пальто — ідеальний варіант верхнього одягу для осені. Ця річ коштує чимало, тому важливо інвестувати в таке пальто, яке буде вам слугувати кілька сезонів і не втрачати актуальності. При правильному доборі фасону, кольору та довжини пальто залишатиметься у тренді 3-4-5 років.

Про те, як вибрати пальто, щоб воно було довго в моді, пише українська стилістка під ніком purpur.stylist в Instagram. Виходячи з модних рекомендацій, при покупці пальта слід врахувати щонайменше вісім правил. Потрібно звернути увагу як на склад тканини, так і на відтінок.

Стилістка розповіла, до чого варто придивитися при виборі пальта. Є кілька важливих рекомендацій:

Рукав по лінії плеча. За словами стилістки, цей варіант підходить для всіх, оскільки класика доречна завжди. Зі спущеною лінією плеча потрібно бути уважнішими. Зокрема, такий фасон може не підійти фігурам типу яблука та перевернутого трикутника. Вовна у складі на рівні 60%. А ось 100-відсоткову шерсть купувати не варто, інакше пальто буде важке, колюче та незграбне. Ідеальний баланс, пише стилістка, 60-70% вовни та 40-30% синтетики. Фурнітура — мінімум і краще за тоном кольору пальто. Кольори — однотонні, базові. Стилістка додає, що базою може бути будь-який природний колір, який відповідає вашій колористиці. Підкладка без синтетики. Інакше пальто не зігріє у холод. Тому обов’язково звертайте увагу на склад та стан підкладки. Висока якість матеріалів. Стилістка радить зім’яти пальто кулаком, і якщо на шерсті залишився залом або вона довго розправлялася — річ краще не купувати. Якісна тканина пружка і одразу поверне форму. Довжина пальта. Річ повинна закінчуватися на найвужчій частині гомілки. Особливо це стосується дівчат із активними ікрами, додає модна експертка. Фасон за типом фігури. Так, "грушам" і "пісочним годинникам" підійдуть класичне двобортне, пряме або притуплене. "Яблукам" – пальто-кокон та більш вільні моделі. А ось "перевернутому трикутнику" треба звертати увагу на лінію плеча, тоді як "прямокутники" можуть грати з фасонами пальта як завгодно.

Довжина пальта дуже важлива

Відтінки пальта мають бути базовими

Приклади стильних пальт

Раніше "Телеграф" розповідав, який верхній одяг буде модним восени 2022 року. Окрім пальта стилісти радять придивитися до тренчів та бомберів. А жіночності образ додадуть жакети з твіду.