Обов’язкові в осінньому гардеробі: актуальний верхній одяг – від шкіряної куртки до пальта (фото)
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А ви вже підготувалися до осені?
Багато модниць вже склали образи на теплий сезон. Однак, якщо ви ще не встигли розібратися з трендами верхнього одягу в новому сезоні, ловіть невеличку добірку актуальних речей на ранню осінь 2022 року.
Стиліст SAMAL SAN розповіла, що на піку популярності в золоту пору — різні ідеї стильного верхнього одягу.
Пальто
На піку популярності довжина максі та оверсайз моделі. Дуже актуальними будуть кавові відтінки, camel та білі пальта.
Шкіряний тренч
Довгострокова інвестиція у гардероб, адже з моди він не виходить. Дизайнери пропонують нові цікаві моделі, можливо прямого крою або з поясом, з кокетками і без.
Шкіряна куртка
Тут може бути не тільки косуха, а й шкіряний піджак, бомбер, дуже актуальні зараз вінтажні об’ємні косухи, колір може бути будь-який, головне, щоб органічно вписувався у ваш гардероб.
Бомбер
Зараз ми носимо їх у спортивному стилі, і в кежуал, і навіть у романтичному в сукні, актуальні від моделей з нашивками.
Тренч
Актуальні класичні моделі тренчів, плащі без рукавів та величезні плащі-намети, моделі з "чужого плеча", розмірів на 5 і більше вашого.
Стьобані куртки
Може бути як фігурною, так і квадратною, від дрібної до середньої, актуальні й укорочені та подовжені моделі.
Сорочковий крій
Куртки-сорочки та сорочки-пальто залишаються актуальними, моделі можуть бути як у клітку, так і однотонними.
Джинсова куртка
Актуальними будуть об’ємні моделі, деконструйовані, на поясі та з об’ємними рукавами у стилі 80-х.
Парка
Можуть бути без підкладу, легкі, так і більш утеплені, укорочені і подовжені моделі.
Раніше "Телеграф" розповідав, яке взуття буде в моді восени 2022 року. Залишаються актуальними лофери, ботильйони, чоботи та інші моделі.