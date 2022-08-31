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Обов’язкові в осінньому гардеробі: актуальний верхній одяг – від шкіряної куртки до пальта (фото)

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Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Який верхній одяг стильний ранньої осені 2022 року
Який верхній одяг стильний ранньої осені 2022 року

А ви вже підготувалися до осені?

Багато модниць вже склали образи на теплий сезон. Однак, якщо ви ще не встигли розібратися з трендами верхнього одягу в новому сезоні, ловіть невеличку добірку актуальних речей на ранню осінь 2022 року.

Стиліст SAMAL SAN розповіла, що на піку популярності в золоту пору — різні ідеї стильного верхнього одягу.

Пальто

На піку популярності довжина максі та оверсайз моделі. Дуже актуальними будуть кавові відтінки, camel та білі пальта.

Пальто

Шкіряний тренч

Довгострокова інвестиція у гардероб, адже з моди він не виходить. Дизайнери пропонують нові цікаві моделі, можливо прямого крою або з поясом, з кокетками і без.

Пальто

Шкіряна куртка

Тут може бути не тільки косуха, а й шкіряний піджак, бомбер, дуже актуальні зараз вінтажні об’ємні косухи, колір може бути будь-який, головне, щоб органічно вписувався у ваш гардероб.

Шкіряна куртка

Бомбер

Зараз ми носимо їх у спортивному стилі, і в кежуал, і навіть у романтичному в сукні, актуальні від моделей з нашивками.

Бомбер

Тренч

Актуальні класичні моделі тренчів, плащі без рукавів та величезні плащі-намети, моделі з "чужого плеча", розмірів на 5 і більше вашого.

Тренч

Стьобані куртки

Може бути як фігурною, так і квадратною, від дрібної до середньої, актуальні й укорочені та подовжені моделі.

Стьобані куртки

Сорочковий крій

Куртки-сорочки та сорочки-пальто залишаються актуальними, моделі можуть бути як у клітку, так і однотонними.

Сорочковий крій

Джинсова куртка

Актуальними будуть об’ємні моделі, деконструйовані, на поясі та з об’ємними рукавами у стилі 80-х.

Джинсова куртка

Парка

Можуть бути без підкладу, легкі, так і більш утеплені, укорочені і подовжені моделі.

Парка

Раніше "Телеграф" розповідав, яке взуття буде в моді восени 2022 року. Залишаються актуальними лофери, ботильйони, чоботи та інші моделі.

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