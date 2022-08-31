Косухи, бомбери і не тільки: верхній одяг на осінь, який має бути в гардеробі кожної модниці (фото)

Багато трендів довготривалі, тому купувати подібні речі можна не боячись, що вони вийдуть з моди наступного сезону.

Пора розбиратися з трендами верхнього одягу в новому сезоні, адже осінь вже стоїть на порозі, і незабаром теплі дні зміняться на холод і дощі. Щоб ви завжди були на стилі і вражали своїм виглядом оточуючих, ми підготували для вас чергову добірку стильних речей на осінь 2022 року.

Стиліст Олена Міллен у своєму модному блозі в Інстаграм опублікувала добірку стильного верхнього одягу, більшість з яких переходить із сезону в сезон, не втрачаючи своєї актуальності. Модний експерт зазначила, що при виборі трендового осіннього верхнього одягу потрібно бути обережними, і бажано модно підкованими, адже є багато не актуальних варіантів, які коштують дорожче, ніж реально стильні речі.

Тренди верхнього одягу на осінь 2022

Куртка косуха. Оверсайз варіант, вона може бути подовжена, так і вкорочена. Такий варіант можна носити на светр, толстовку, і сміливо поєднувати з класикою та спортом.

Тренч. Бажано вибирати довжину міді та максі.

Жилети. Утеплені, стьобані теж вільного крою.

Бомбери.

Штучне хутро.

Пальто. Довжина пальта прагне максі.

Джинсова куртка. Так само як і з іншими пунктами, оверсайз і вільні варіанти, як укорочені, так і подовжені.

Куртки-сорочки залишаються у наших гардеробах, але краще звернути увагу на шкіряні вироби.

Як писав "Телеграф", багато речей з осіннього гардероба будуть актуальні не один сезон. Тому важливо витрачати гроші на той одяг, який не вийде з моди за кілька місяців. Є кілька відмінних довготривалих трендів.

Раніше ми також розповідали, яке взуття буде модне восени 2022 року. Дизайнери представили масу моделей, починаючи від черевиків та козаків та закінчуючи чоботями-трубами.