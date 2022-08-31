З чим носити наймодніші джинси цього сезону: ефектні образи на осінь (фото)

Джинси з низькою посадкою знову в моді

Джинси – обов’язковий елемент будь-якого гардеробу, практичний та універсальний. Восени без цієї речі ніяк не обійтись. У топі трендів майбутнього сезону опинилися джинси з низькою посадкою, які потрібно вміло поєднувати.

Про те, з чим одягати джинси із заниженою лінією талії, розповіла українська стилістка Інна (stylist.inna) у Instagram. За словами модної експертки, з таким фасоном джинсів можна скласти безліч стильних образів на осінній період.

Як розповіла стилістка, низька посадка повернулася на подіум рік тому і лише набирає обертів. Якщо минулого року ще не всі були готові до таких експериментів, то цього року тренд на низьку посадку все частіше трапляється у повсякденному житті, пише Інна. За її словами, такий фасон джинсів можна носити практично з усім. Основне правило, до якого закликала стилістка: джинси не повинні бути скінні.

Поєднувати джинси з низькою посадкою рекомендується з:

боді

топами

сорочками

футболками

кардиганами

Такі образи годяться на більш теплий час. У вересні погода ще дозволить похизуватися оголеним пресом. Повернувся на подіуми і один із модних прийомів із низькою посадкою – білизна, яка виглядає з-під джинсів.

Луки для теплої погоди

Стильні образи з ультрамодним фасоном джинсів.

Більш мінімалістичні поєднання

Образи на більш прохолодну осінь можна скласти з такими джинсами і різним верхнім одягом: бомберами, жакетами, тренчами або косухами. Ультрамодні луки а-ля "тотал денім". Яскраві образи виходять завдяки багатошаровості. А якщо хочете додати пікантності, то жакет або куртку можна надіти просто під топ.

Вбрання на більш прохолодну погоду

Сміливі комбінації

Практично та стильно

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