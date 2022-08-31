З чим носити наймодніші джинси цього сезону: ефектні образи на осінь (фото)
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Джинси з низькою посадкою знову в моді
Джинси – обов’язковий елемент будь-якого гардеробу, практичний та універсальний. Восени без цієї речі ніяк не обійтись. У топі трендів майбутнього сезону опинилися джинси з низькою посадкою, які потрібно вміло поєднувати.
Про те, з чим одягати джинси із заниженою лінією талії, розповіла українська стилістка Інна (stylist.inna) у Instagram. За словами модної експертки, з таким фасоном джинсів можна скласти безліч стильних образів на осінній період.
Як розповіла стилістка, низька посадка повернулася на подіум рік тому і лише набирає обертів. Якщо минулого року ще не всі були готові до таких експериментів, то цього року тренд на низьку посадку все частіше трапляється у повсякденному житті, пише Інна. За її словами, такий фасон джинсів можна носити практично з усім. Основне правило, до якого закликала стилістка: джинси не повинні бути скінні.
Поєднувати джинси з низькою посадкою рекомендується з:
- боді
- топами
- сорочками
- футболками
- кардиганами
Такі образи годяться на більш теплий час. У вересні погода ще дозволить похизуватися оголеним пресом. Повернувся на подіуми і один із модних прийомів із низькою посадкою – білизна, яка виглядає з-під джинсів.
Образи на більш прохолодну осінь можна скласти з такими джинсами і різним верхнім одягом: бомберами, жакетами, тренчами або косухами. Ультрамодні луки а-ля "тотал денім". Яскраві образи виходять завдяки багатошаровості. А якщо хочете додати пікантності, то жакет або куртку можна надіти просто під топ.
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