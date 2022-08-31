Осінній гардероб: топ-10 речей, без яких не обійтися цього сезону (фото)

Восени є всі шанси виглядати стильно та незвичайно

Восени важливо враховувати не лише тренди нового сезону, а й мати по-справжньому базовий гардероб. Оскільки без основних речей не вдасться створити стильний лук, навіть якщо ви орієнтуєтесь у модних тенденціях.

Про те, який одяг, взуття й аксесуари мають бути в осінньому гардеробі, розповіла українська стилістка під ніком watchingukraine в Instagram. Модницям потрібно звернути увагу щонайменше на 10 позицій. Пам’ятайте, що капсульний гардероб дозволяє легко міксувати речі та формувати зручні й стильні луки.

Стилістка розповіла, які речі необхідно включити до гардеробу восени і що актуально цього сезону. Так, як верхній шар відмінно підійде подовжений тренч бежевого кольору в абсолютно будь-якому сегменті, тому можна вибирати виріб на свій бюджет. Якщо хочете придбати куртку, то стилістка рекомендує звернути увагу на бомбери, вітрівки та шкіряні моделі.

Верхній одяг на осінь

Практичні варіанти

Також не обійтися восени без піджака. Стилістка додала, що варто зробити акцент на трендових кольорах: синій, коричневий, кемел, і, звичайно ж, чорний. Кардигани зараз теж у моді, краще брати ті, з якими можна складати багатошарові образи, а не просто одягати на голе тіло. Светр або худі стилістка рекомендує вибирати хорошої якості. Такий виріб зігріватиме вас у холодну погоду і прослужить якомога довше.

Модні фасони піджаків на осінь

Трендові кардигани

Базові елементи гардеробу

Придивіться цього сезону до шкіряних штанів, а особливо на піку трендів моделі в коричневому кольорі — це просто хіт осені. Щодо класичних straight leg джинсів, то стилістка нагадує: це база, яка має бути у кожної. Включіть в осінній гардероб і спідниці. Так, багато образів можна сформувати як із шовковою спідницею та карго довжини максі, так і мініспідницею.

Брюк має бути кілька

Довжина спідниці – справа смаку

Стилістка наголошує, що взуття й аксесуари – речі, які завершують ваш неповторний образ. Червоні "газелі" від відомого спортивного бренду та якісні "ковбойки", пише модна експертка, зараз є найтрендовішими.

Взуттєва база на осінь

Осінні аксесуари

Раніше "Телеграф" розповідав, який верхній одяг обрати на осінь. Стилісти виділили наймодніші тенденції цього року.