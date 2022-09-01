Стиліст назвала наймодніші речі цієї осені: у трендах міні-спідниці та корсети (фото)

Багато що перейшло з попередніх та минулих сезонів

Осінь настала не раптово, адже ми готувалися до неї заздалегідь, дізнаючись про нові тенденції золотої пори завдяки колекціям іменитих дизайнерів на модних показах.

Стиліст та модний блогер Катерина (keepcalmgetstylish) назвала найстильніші тренди осіннього сезону. Зокрема, експерт не радить купувати все відразу, адже все залежить від вашого смаку та стилю.

"Мені подобається аналогія з меню в ресторані, ви замовляєте не весь асортимент, а лише те, що вибрали", — зазначає стиліст.

Трендові речі осені-2022

Бомбер

Ботфорти

Сумки-максі

Об’ємні джинси

Мініспідниця у складку

Лофери

Корсет

Краватка

Одяг/прикраси з аплікацією-квіткою

Раніше "Телеграф" розповідав, від яких речей давно пора відмовитися у вашому гардеробі. Серед антитрендів: декор на джинсах, снікерси на танкетці, "нарядні" кофточки, блузи в обліпку та інші тренди.