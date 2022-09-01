Топ-9 трендів, які реально можна носити: добірка стильних образів на осінь (фото)

Восени є всі шанси скласти затишні та стильні луки

Цієї осені в моді корсети, шкіра, прозорість і не тільки. Дивлячись на модні покази може здатися, що тренди навряд чи впишуться до гардеробу середньостатистичної дівчини. Однак це не так: багато актуальних тенденцій сміливо можна назвати носибельними.

Про найвдаліші тренди осені 2022 року розповіла українська стилістка Інна (stylist.inna) в Instagram. Судячи з рекомендацій модної експертки, є щонайменше дев’ять тенденцій, до яких варто придивитися кожній.

За словами стилістки, тренд це саме те, що витягує простий образ на новий рівень. За допомогою модних прийомів можна розбавити базовий гардероб або додати "перчинки" кежуал образам. Крім того, стилістка рекомендує використовувати тренди для обігравання неактуальних речей та вінтажного одягу.

Топ гарячих трендів, якими можна освіжити гардероб восени-2022:

Шкіра, у тому числі лакова та різних кольорів Об’ємні подовжені або укорочені бомбери Ботфорти незвичайних широких моделей Колготки в сіточку, ажурні або латексні Маскулінний напівприталений верхній одяг Корсети, особливо стильно виглядають у поєднанні з верхнім одягом Прозорі та напівпрозорі тканини Гумові чоботи Гольфи й панчохи

Шкіра завжди підвищить градус стилю в образі

Відмінна альтернатива звичній куртці

Взуття для найсміливіших модниць

Найпрактичніший тренд

Корсети залишаються популярними і восени

Нотка пікантності

Деякі тренди повертаються

Тренд на маскулінність підкорив подіуми

Модний спосіб утеплитися

Нагадаємо, складати незвичайні осінні образи можна лише у тому випадку, якщо у вас сформовано базовий гардероб. Звучить складно, але насправді є лише кілька речей, без яких вам не обійтись у період холодів.

Раніше "Телеграф" розповідав, який верхній одяг обрати на осінь. Стилісти виділили наймодніші тенденції цього року. І це не лише пальта та куртки.