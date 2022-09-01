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Топ-9 трендів, які реально можна носити: добірка стильних образів на осінь (фото)

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Шкіра — один з головних трендів цього сезону Новина оновлена 01 вересня 2022, 21:27
Шкіра — один з головних трендів цього сезону

Восени є всі шанси скласти затишні та стильні луки

Цієї осені в моді корсети, шкіра, прозорість і не тільки. Дивлячись на модні покази може здатися, що тренди навряд чи впишуться до гардеробу середньостатистичної дівчини. Однак це не так: багато актуальних тенденцій сміливо можна назвати носибельними.

Про найвдаліші тренди осені 2022 року розповіла українська стилістка Інна (stylist.inna) в Instagram. Судячи з рекомендацій модної експертки, є щонайменше дев’ять тенденцій, до яких варто придивитися кожній.

За словами стилістки, тренд це саме те, що витягує простий образ на новий рівень. За допомогою модних прийомів можна розбавити базовий гардероб або додати "перчинки" кежуал образам. Крім того, стилістка рекомендує використовувати тренди для обігравання неактуальних речей та вінтажного одягу.

Топ гарячих трендів, якими можна освіжити гардероб восени-2022:

  1. Шкіра, у тому числі лакова та різних кольорів
  2. Об’ємні подовжені або укорочені бомбери
  3. Ботфорти незвичайних широких моделей
  4. Колготки в сіточку, ажурні або латексні
  5. Маскулінний напівприталений верхній одяг
  6. Корсети, особливо стильно виглядають у поєднанні з верхнім одягом
  7. Прозорі та напівпрозорі тканини
  8. Гумові чоботи
  9. Гольфи й панчохи
Тренди осені 2022
Шкіра завжди підвищить градус стилю в образі
Тренди осені 2022
Відмінна альтернатива звичній куртці
Тренди осені 2022
Взуття для найсміливіших модниць
Тренди осені 2022
Найпрактичніший тренд
Тренди осені 2022
Корсети залишаються популярними і восени
Тренди осені 2022
Нотка пікантності
Тренди осені 2022
Деякі тренди повертаються
Тренди осені 2022
Тренд на маскулінність підкорив подіуми
Тренди осені 2022
Модний спосіб утеплитися

Нагадаємо, складати незвичайні осінні образи можна лише у тому випадку, якщо у вас сформовано базовий гардероб. Звучить складно, але насправді є лише кілька речей, без яких вам не обійтись у період холодів.

Раніше "Телеграф" розповідав, який верхній одяг обрати на осінь. Стилісти виділили наймодніші тенденції цього року. І це не лише пальта та куртки.

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#Мода #Стиль #Тренди