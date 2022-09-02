Бахрома, ланцюги, низька посадка та корсети: осінні тренди, що збереглися з минулих сезонів (фото)

Серед трендів на осінь 2022 року багато актуальних речей з минулих сезонів.

На дворі осінь, а це означає, що настав час дізнаватися про нові тенденції золотої пори, проте забувати про ті речі, які залишаються трендовими ще з минулих сезонів. Можливо, у вашому гардеробі вже вони є, і вам не доведеться повністю міняти гардероб.

Стиліст Ріта Степанченко у своєму модному блозі в Інстаграм опублікувала головні модні осінні тенденції, що збереглися з весни, літа та минулих сезонів. Серед найактуальніших речей — корсети, спідниці-міні та шкіра.

Тренди осені 2022:

Напівпрозорі матеріали та видима нагота.

Відтінки: червоний, рожевий, фіолетовий, шоколадний. Вони чудово працюють у парі та тріо.⁣⁣⠀

Стиль домінатрікс. Шкіряні корсети, шкіра, total black, лак, вініл та кетсьюти. У повсякденному житті буде достатньо total black, шовк+шкіра⁣⁣.

Спідниця міні залишається на холодний сезон. Вибирайте спідниці з твіду, шкіри та щільної вовни, які тримають форму.

Корсети. Використовуйте замість топа в стилі білизни (під жакет) або поекспериментуйте з брюками-карго⁣⁣⠀

Бахрома, ланцюги, низька посадка, майки, стиль 90х і 2000х теж мелькатимуть у сезоні 22/23⁣⁣.

Шкіра. Усі шкіряні вироби (від тренчів до шортів) будуть актуальними.⁣⁣⠀

Вирізи та розрізи. Топи з вирізами на несподіваних місцях носимо під жакет, а доповнюємо образ спідницею міді/максі з глибоким вертикальним розрізом⁣⁣.

Нагадаємо, складати незвичайні осінні образи можна лише у тому випадку, якщо у вас сформовано базовий гардероб. Звучить складно, але насправді є лише кілька речей, без яких вам не обійтись у період холодів.

Раніше "Телеграф" розповідав, який верхній одяг обрати на осінь. Стилісти виділили наймодніші тенденції цього року. І це не тільки пальта та куртки.⠀