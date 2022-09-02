Не тільки ботфорти-панчохи і платформа: яке взуття в моді цієї осені (фото)

Дизайнери порадували розмаїттям взуттєвих трендів цього сезону

Восени важливо не тільки підібрати актуальний верхній одяг, будь то пальто чи тренч, а й стильне взуття. Дизайнери цього сезону представили безліч моделей і фасонів. Щось виглядає практично, а деякі тренди підійдуть лише для особливих випадків.

Про те, яке взуття в моді восени-2022, пише стилістка Ольга (stilnodostupno) в Instagram. Судячи з рекомендацій модної експертки, варто придивитися як мінімум до дев’яти тенденцій. Краще вибрати на осінь кілька пар взуття, щоб було що взути в будь-яку погоду.

Так, переходить із літа в осінь мода на платформу. Осіннє взуття на платформі охоплює не лише туфлі та босоніжки, а й чоботи. Ультратренд – ботфорти а-ля панчохи. Такі моделі виглядають дуже елегантно й стануть родзинкою осіннього образу. Не обійтися восени і без кросівок. Цього сезону актуальні саме спортивні варіанти. Мабуть, один із найпрактичніших трендів – гумові чоботи, які виручать у дощову погоду. До базових моделей взуття на осінь можна віднести і балетки, актуальні й цього сезону.

Платформа залишається на піку популярності

Стильний вибір на осінь

Зручно та модно

Виглядати стильно можна за будь-якої погоди

Вдалий варіант взуття без підборів

Для сміливих експериментів із стилем підійдуть незвичайні моделі взуття. Яскраві деталі та фантазійні підбори – саме те. Не менш яскраво виглядає блискуче взуття. А також нестандартності вашому луку додасть такий елемент декору на взутті, як пряжки. Також у тренді незвичайні підбори під кутом.

Акцент на взутті

У таких чоботях ви затьмарите всіх

Незвичайні деталі додадуть оригінальності образу

Ультратрендове осіннє взуття

Як писав "Телеграф", складати стильні осінні образи можна лише у тому випадку, якщо у вас сформовано базовий гардероб. Звучить складно, але насправді є лише кілька речей, без яких не можна уявити період холодів.