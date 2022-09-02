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Не тільки ботфорти-панчохи і платформа: яке взуття в моді цієї осені (фото)

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Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Взуття – важлива частина осіннього образу
Взуття – важлива частина осіннього образу

Дизайнери порадували розмаїттям взуттєвих трендів цього сезону

Восени важливо не тільки підібрати актуальний верхній одяг, будь то пальто чи тренч, а й стильне взуття. Дизайнери цього сезону представили безліч моделей і фасонів. Щось виглядає практично, а деякі тренди підійдуть лише для особливих випадків.

Про те, яке взуття в моді восени-2022, пише стилістка Ольга (stilnodostupno) в Instagram. Судячи з рекомендацій модної експертки, варто придивитися як мінімум до дев’яти тенденцій. Краще вибрати на осінь кілька пар взуття, щоб було що взути в будь-яку погоду.

Так, переходить із літа в осінь мода на платформу. Осіннє взуття на платформі охоплює не лише туфлі та босоніжки, а й чоботи. Ультратренд – ботфорти а-ля панчохи. Такі моделі виглядають дуже елегантно й стануть родзинкою осіннього образу. Не обійтися восени і без кросівок. Цього сезону актуальні саме спортивні варіанти. Мабуть, один із найпрактичніших трендів – гумові чоботи, які виручать у дощову погоду. До базових моделей взуття на осінь можна віднести і балетки, актуальні й цього сезону.

Тренди взуття осінь 2022
Платформа залишається на піку популярності
Тренди взуття осінь 2022
Стильний вибір на осінь
Тренди взуття осінь 2022
Зручно та модно
Тренди взуття осінь 2022
Виглядати стильно можна за будь-якої погоди
Тренди взуття осінь 2022
Вдалий варіант взуття без підборів

Для сміливих експериментів із стилем підійдуть незвичайні моделі взуття. Яскраві деталі та фантазійні підбори – саме те. Не менш яскраво виглядає блискуче взуття. А також нестандартності вашому луку додасть такий елемент декору на взутті, як пряжки. Також у тренді незвичайні підбори під кутом.

Тренди взуття осінь 2022
Акцент на взутті
Тренди взуття осінь 2022
У таких чоботях ви затьмарите всіх
Тренди взуття осінь 2022
Незвичайні деталі додадуть оригінальності образу
Тренди взуття осінь 2022
Ультратрендове осіннє взуття

Як писав "Телеграф", складати стильні осінні образи можна лише у тому випадку, якщо у вас сформовано базовий гардероб. Звучить складно, але насправді є лише кілька речей, без яких не можна уявити період холодів.

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#Мода #Взуття #Стиль