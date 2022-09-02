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Тренди, яких більше немає в новому сезоні: позбавтесь їх у своєму гардеробі (фото)

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Що вийшло з моди у 2022 році
Що вийшло з моди у 2022 році

Якщо ви щось із цього хотіли придбати найближчим часом, подумайте двічі

Не йдеться про те, що потрібно терміново цих речей позбуватися. Однак вони повільно, але вірно починають старіти.

Стиліст Наталія Лаврова зібрала невеликий список трендів, що відходять. "Якщо ви щось із цього хотіли придбати найближчим часом, подумайте. Можливо варто змістити фокус уваги на нові актуальні тенденції", — радить експерт.

Також стиліст зазначає, що якщо ці речі органічно вписуються у ваш стиль і максимально затребувані, то й ніякі антитренди та тренди вам не указ.

Легінси та штани зі штрипками

Легінси та штани зі штрипками

Мікросумки

Мікросумки

Великі ланцюги

Великі ланцюги

Шнурівка поверх штанів

Шнурівка поверх штанів

Велосипедки

Велосипедки

Велика кількість шпильок

Велика кількість шпильок

Неонові, кислотні відтінки

Неонові, кислотні відтінки

Тай-дай

Тай-дай

Раніше "Телеграф" розповідав, яке взуття буде в моді восени 2022 року. Залишаються актуальними лофери, ботильйони, чоботи та інші моделі.

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#Мода #Антітренд #Мода 2022