Тренди, яких більше немає в новому сезоні: позбавтесь їх у своєму гардеробі (фото)

Якщо ви щось із цього хотіли придбати найближчим часом, подумайте двічі

Не йдеться про те, що потрібно терміново цих речей позбуватися. Однак вони повільно, але вірно починають старіти.

Стиліст Наталія Лаврова зібрала невеликий список трендів, що відходять. "Якщо ви щось із цього хотіли придбати найближчим часом, подумайте. Можливо варто змістити фокус уваги на нові актуальні тенденції", — радить експерт.

Також стиліст зазначає, що якщо ці речі органічно вписуються у ваш стиль і максимально затребувані, то й ніякі антитренди та тренди вам не указ.

Легінси та штани зі штрипками

Мікросумки

Великі ланцюги

Шнурівка поверх штанів

Велосипедки

Велика кількість шпильок

Неонові, кислотні відтінки

Тай-дай

Раніше "Телеграф" розповідав, яке взуття буде в моді восени 2022 року. Залишаються актуальними лофери, ботильйони, чоботи та інші моделі.