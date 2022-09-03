Що таке Sport Casual і з чим його "їдять": модні кольори, принти та взуття спортивного стилю (фото)

Кожен предмет — унісекс, стиль Sport Casual універсальний, підходить і чоловікам, і жінкам

Sport Casual — це напрямок кежуалу, в якому часто запозичуються елементи спортивного стилю. Цей стиль не підходить для тренувань, занять спортом, але ідеальний для пікніків, поїздок за місто у компанії друзів, велопрогулянок та подорожей.

Його основні принципи, зазначає стиліст та блогер SAMAL SAN, – універсальність, комфорт та неформальність. Експерт розповіла, які матеріали та тканини, кольори та принти, а також взуття ідеально вписуються у Sport Casual.

Що необхідно знати про Sport Casual

Матеріали та тканини

Натуральні та еластичні, які підтримують форму одягу, не мнуться (бавовна, щільний трикотаж, денім). Такий одяг не сковує рухів і дозволяє почуватися вільно та комфортно.

Колір

Спокійні, приглушені тони, всі відтінки пастельних та нюдових, сірий, бежевий, синій, зелений, коричневий, червоний приглушений. Нейтральні відтінки поєднуються між собою набагато простіше за яскраві.

Принти

Прості, мінімалістичні — смужка, клітка, написи. Яскраві складні принти, зокрема квіткові, у стилі Sport Casual не використовуються.

Взуття

Комфортне, на низькому ходу — кросівки, високі та низькі кеди.

Елементи стилю для Sport Casual

Дуті жилетки, прямі джинси, спортивні костюми, футболки, світшоти, кросівки та кеди, бейсболки, рюкзаки, спортивні сумки, легінси, штани з лампасами, трикотажні штани, футболки-поло, шорти, олімпійки, бомбери, толстовки.

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