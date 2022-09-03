Що таке Sport Casual і з чим його "їдять": модні кольори, принти та взуття спортивного стилю (фото)
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Кожен предмет — унісекс, стиль Sport Casual універсальний, підходить і чоловікам, і жінкам
Sport Casual — це напрямок кежуалу, в якому часто запозичуються елементи спортивного стилю. Цей стиль не підходить для тренувань, занять спортом, але ідеальний для пікніків, поїздок за місто у компанії друзів, велопрогулянок та подорожей.
Його основні принципи, зазначає стиліст та блогер SAMAL SAN, – універсальність, комфорт та неформальність. Експерт розповіла, які матеріали та тканини, кольори та принти, а також взуття ідеально вписуються у Sport Casual.
Що необхідно знати про Sport Casual
- Матеріали та тканини
Натуральні та еластичні, які підтримують форму одягу, не мнуться (бавовна, щільний трикотаж, денім). Такий одяг не сковує рухів і дозволяє почуватися вільно та комфортно.
- Колір
Спокійні, приглушені тони, всі відтінки пастельних та нюдових, сірий, бежевий, синій, зелений, коричневий, червоний приглушений. Нейтральні відтінки поєднуються між собою набагато простіше за яскраві.
- Принти
Прості, мінімалістичні — смужка, клітка, написи. Яскраві складні принти, зокрема квіткові, у стилі Sport Casual не використовуються.
- Взуття
Комфортне, на низькому ходу — кросівки, високі та низькі кеди.
Елементи стилю для Sport Casual
Дуті жилетки, прямі джинси, спортивні костюми, футболки, світшоти, кросівки та кеди, бейсболки, рюкзаки, спортивні сумки, легінси, штани з лампасами, трикотажні штани, футболки-поло, шорти, олімпійки, бомбери, толстовки.
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