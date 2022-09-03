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Що таке Sport Casual і з чим його "їдять": модні кольори, принти та взуття спортивного стилю (фото)

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Автор
Добірка стильних образів Sport Casual Новина оновлена 03 вересня 2022, 11:12
Добірка стильних образів Sport Casual

Кожен предмет — унісекс, стиль Sport Casual універсальний, підходить і чоловікам, і жінкам

Sport Casual — це напрямок кежуалу, в якому часто запозичуються елементи спортивного стилю. Цей стиль не підходить для тренувань, занять спортом, але ідеальний для пікніків, поїздок за місто у компанії друзів, велопрогулянок та подорожей.

Його основні принципи, зазначає стиліст та блогер SAMAL SAN, – універсальність, комфорт та неформальність. Експерт розповіла, які матеріали та тканини, кольори та принти, а також взуття ідеально вписуються у Sport Casual.

Що необхідно знати про Sport Casual

  • Матеріали та тканини

Натуральні та еластичні, які підтримують форму одягу, не мнуться (бавовна, щільний трикотаж, денім). Такий одяг не сковує рухів і дозволяє почуватися вільно та комфортно.

стильний спортивний одяг
  • Колір

Спокійні, приглушені тони, всі відтінки пастельних та нюдових, сірий, бежевий, синій, зелений, коричневий, червоний приглушений. Нейтральні відтінки поєднуються між собою набагато простіше за яскраві.

  • Принти

Прості, мінімалістичні — смужка, клітка, написи. Яскраві складні принти, зокрема квіткові, у стилі Sport Casual не використовуються.

стильний спортивний одяг
  • Взуття

Комфортне, на низькому ходу — кросівки, високі та низькі кеди.

стильний спортивний одяг

Елементи стилю для Sport Casual

Дуті жилетки, прямі джинси, спортивні костюми, футболки, світшоти, кросівки та кеди, бейсболки, рюкзаки, спортивні сумки, легінси, штани з лампасами, трикотажні штани, футболки-поло, шорти, олімпійки, бомбери, толстовки.

стильний спортивний одяг
стильний спортивний одяг
стильний спортивний одяг
стильний спортивний одяг
стильний спортивний одяг
стильний спортивний одяг

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#Мода #Мода 2022