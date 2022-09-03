Які аксесуари перетворюють вас на "тітку": 7 антитрендів, що старять весь образ (фото)

Вони вас старять і роблять лук дуже дешевим

Завжди складно порушувати цю тему, але поки існує таке поняття, як "обабилась", то точно варто, оскільки цей процес йде непомітно, день за днем, а потім, опа, і все — з дзеркала дивиться саме та "тітка"! З аксесуарами все не так просто, як здається багатьом, і вони впливають на кінцеву картинку сильніше, ніж вам здається.

Стиліст Тетяна Бєлявіна пропонує перевірити свій гардероб, щоб вчасно перестроїтись на нові тенденції аксесуарів, адже існує чимало таких, які старять навіть найдорожчий образ.

Взуття

Застарілі варіанти роблять свою справу. Якщо до сучасного образу взяти застарілі черевики, то він перестане бути таким класним. А якщо ваш комплект далекий від такого звання, то антистильне взуття привнесе останній штрих в образ "тітки".

Взуття + штани

Якщо ваше взуття за стильними мірками не наймодніше, але й не сильно застаріле, то при неправильному поєднанні зі штанами такий дует може все зіпсувати.

Сумки

Безформні варіанти + застарілі, роблять безформний варіант ще більш безформним. Додамо сюди те, що сумки зазвичай чорні, сірі, коричневі, а в сонячну погоду бежеві та білі, то виходить приклад якоїсь безвиході.

Золото

Золото і ще раз золото. Стиліст не проти золота, але проти золота радянського дизайну.

Hand-made

Дуже дешево виглядають усі ці бусики, природні камені, тобто ті варіанти, які не якісні або зроблені людьми, які нічого не розуміють у пропорціях, поєднаннях кольорів та стилів.

Ремені

Тонкі ремені, ремені на одяг, який не має об'єму — усе це вже застаріло і лише доповнює образ "тітки".

Хустки

Наразі стало зустрічатися рідше бажання додати хустку, щоб покращити провальний комплект. Хустки можна носити сучасно, але треба знати як.

Раніше "Телеграф" писав, від яких модних трендів необхідно відмовлятися вже від сьогодні. Вони повільно, але вірно, починають старіти.