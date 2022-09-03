Яким має бути сучасний базовий гардероб: мастхев цієї осені (фото)

Розповідаємо, з чого має складатися база осіннього гардероба у 2022 році

Базовий гардероб — це сезонні речі (в цьому випадку осінь і частково зима), які легко поєднуються між собою та служать гардеробу не менше 3-5 років. Тут важливі фасони та матеріали. Кольори та принти можуть бути абсолютно різні.

Якщо брати осінній сезон, пише vami.ideas, то бажано збирати основу на покупки ближче до осінніх холодів, щоб купити якісні речі за розумними цінами, а потім, точково докуповувати протягом сезону. Це допоможе розподілити витрати.

Яким має бути базовий гардероб восени 2022

Боді

Під жакет або шкіряну куртку ідеально підходить боді, створюючи жіночний силует.

Штани/джинси

Як база хорошим варіантом будуть шкіряні штани. Як і завжди залишаємо джинси та штани.

Піджак

Можна вибрати принт у гусячу лапку або яскравий колір.

Спідниця

Міді, міді на запах, шкіряні, міні, спідниці з розрізами, тенісні спідниці у поєднанні зі світшотом.

Верхній одяг

Сукня

Найзручніша — трикотажна.

Светр

Актуальний зручний фасон светра з блискавкою. Можна використовувати як водолазку і як светр із V-подібним вирізом.

Взуття

Кардиган

Гладкий трикотаж і без ґудзиків під черепахову шпильку. Велика в’язка теж доречна.

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