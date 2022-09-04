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Модні джинси восени: топ-9 актуальних моделей нового сезону (фото)

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Які джинси в тренді восени та взимку 2022-2023 Новина оновлена 04 вересня 2022, 07:43
Які джинси в тренді восени та взимку 2022-2023

Джинси не застраховані від зміни трендів

Якщо ви не купуєте джинси кожен сезон, це ще не означає, що не потрібно знати, які моделі є актуальними зараз або будуть у тренді у майбутніх сезонах.

Стиліст SAMAL SAN розповіла про джинси для осені та найближчої зими, серед трендів яких низька посадка, темно-синій денім, латки, силуети 70-х та 90-х та багато інших актуальних моделей.

Джинси з низькою посадкою

Джинси з низькою посадкою

Мішкуваті джинси

Мішкуваті джинси

Джинси зі стрілками

Джинси зі стрілками

Укорочені моделі джинсів

Укорочені моделі джинсів

Рвані джинси

Рвані джинси

Джинси — темно-синій денім

Джинси — темно-синій денім

Незвичайний крій джинсів

Незвичайний крій джинсів

Джинси — кльош від стегна

Джинси — кльош від стегна

Прямі джинси

Прямі джинси

Раніше "Телеграф" розповідав, що являє собою Sport Casual і чому цей стиль підходить як жінкам, так і чоловікам.

Теги:
#Мода #Джинси #Мода 2022