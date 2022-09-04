Від червоного до глибокого синього: найтрендовіші кольори та відтінки сезону осінь-зима 2022/2023 (фото)

Кольорову палітру власного гардероба необхідно вибирати з урахуванням вашого кольоротипу.

На календарі — осінь, і потроху на вулиці також з’являється осіння атмосфера, адже дерева починають міняти своє забарвлення. Наслідувати їх приклад потрібно і модницям. Це означає, що перш ніж вивчати нові тенденції золотої пори, потрібно ознайомитися і з модною палітрою кольорів нового сезону.

Стиліст Ольга Льдокова у своєму модному блозі в Інстаграм зазначила, що всі кольори завжди в моді, однак щосезону існують загальні колірні тенденції, які йдуть у "комплекті" з глобальними модними тенденціями. Якщо говорити простіше, то в кожному новому сезоні є ті кольори та відтінки, які у пріоритеті, а є менш популярні.

На осінньо-зимовий сезон модна палітра кольорів досить несподівана, зазначає модний експерт. Однак їх велика різноманітність дозволить кожній модниці підібрати собі річ на свій смак. Отже, наймодніші кольори осені 2022 та зими 2023 це: сонячні відтінки жовтого, яскраво-жовтогарячі, червоні, глибоко сині, трав’яні, кремові та класичні сірі кольори та відтінки.

"Всі ці тони будуть супертрендовими вже зовсім скоро, і це лише мала частина списку" — додала стиліст.

Нагадаємо, складати незвичайні осінні образи можна лише у тому випадку, якщо у вас сформовано базовий гардероб. Звучить складно, але насправді є лише кілька речей, без яких вам не обійтись у період холодів.

Раніше "Телеграф" розповідав, який верхній одяг обрати на осінь. Стилісти виділили наймодніші тенденції цього року. І це не тільки пальта та куртки.⠀