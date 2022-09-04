Топ-5 літніх речей, які можна стильно вписати в осінні образи (фото)

Стиліст пояснив, як поєднувати одяг із теплого літа в прохолодну осінню погоду

Те, що настала осінь, ще не означає відмову від звичного літнього одягу. Багато речей з спекотного сезону легко доповнять вже осінні луки, вигідно підкресливши найгарячіші тренди нового сезону.

Про те, які речі з літа варто забрати в осінній гардероб, розповів український стиліст Матвій Калугін у Instagram. Судячи з рекомендацій модного експерта, потрібно придивитися як мінімум до п’яти речей із літніх образів.

За словами стиліста, суто "літні" атрибути можна спокійно носити восени. Зокрема, йдеться про джинсові бермуди — мастхев міського літнього гардеробу. Калугін пропонує поєднувати їх з сорочкою, піджаком та чоботями, створивши дивовижний баланс маскулінності та фемінності.

Стильний образ із джинсовими бермудами на осінь

Стане в нагоді восени й атласна мініспідниця. Щоб образ відповідав погоді, надягніть її із щільною сорочкою, оверсайз бомбером та зручними кросівками.

Літня спідниця стане в нагоді й восени

Шифонова сукня – майже мультисезонний елемент гардеробу. Стиліст пропонує заміксувати такі стилі, як романтичний, бохо й кантрі та трендову байкерську естетику: для цього до сукні підійдуть груба косуха, високі козаки і фетровий капелюх. Ще один універсальний фасон сукні – сліп. Щоб виглядати стильно, доповніть її об’ємним теплим кардиганом, тренчем зі шкіри та лоферами.

Дуже стильне рішення

Таке плаття легко "утеплити"

А ось укорочену сорочку можна вдягнути із трикотажним жилетом. Сюди підійдуть джинси або штани, а також об’ємний блейзер і вигадливі балетки.

Літня сорочка може стати одним із шарів осіннього образу

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