Рус

Топ-5 літніх речей, які можна стильно вписати в осінні образи (фото)

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Початок осені дозволяє міксувати літній та осінній гардероби
Початок осені дозволяє міксувати літній та осінній гардероби

Стиліст пояснив, як поєднувати одяг із теплого літа в прохолодну осінню погоду

Те, що настала осінь, ще не означає відмову від звичного літнього одягу. Багато речей з спекотного сезону легко доповнять вже осінні луки, вигідно підкресливши найгарячіші тренди нового сезону.

Про те, які речі з літа варто забрати в осінній гардероб, розповів український стиліст Матвій Калугін у Instagram. Судячи з рекомендацій модного експерта, потрібно придивитися як мінімум до п’яти речей із літніх образів.

За словами стиліста, суто "літні" атрибути можна спокійно носити восени. Зокрема, йдеться про джинсові бермуди — мастхев міського літнього гардеробу. Калугін пропонує поєднувати їх з сорочкою, піджаком та чоботями, створивши дивовижний баланс маскулінності та фемінності.

Стильний образ із джинсовими бермудами
Стильний образ із джинсовими бермудами на осінь

Стане в нагоді восени й атласна мініспідниця. Щоб образ відповідав погоді, надягніть її із щільною сорочкою, оверсайз бомбером та зручними кросівками.

Стильний образ з атласною мініспідницею
Літня спідниця стане в нагоді й восени

Шифонова сукня – майже мультисезонний елемент гардеробу. Стиліст пропонує заміксувати такі стилі, як романтичний, бохо й кантрі та трендову байкерську естетику: для цього до сукні підійдуть груба косуха, високі козаки і фетровий капелюх. Ще один універсальний фасон сукні – сліп. Щоб виглядати стильно, доповніть її об’ємним теплим кардиганом, тренчем зі шкіри та лоферами.

Стильний лук з сукнею і косухою
Дуже стильне рішення
Стильний лук з атласною сукнею
Таке плаття легко "утеплити"

А ось укорочену сорочку можна вдягнути із трикотажним жилетом. Сюди підійдуть джинси або штани, а також об’ємний блейзер і вигадливі балетки.

Стильний лук з білою сорочкою
Літня сорочка може стати одним із шарів осіннього образу

Раніше "Телеграф" розповідав, яке взуття в моді восени 2022 року. Дизайнери здивували різноманітністю трендів, але багато які з них виглядають досить практичними і підійдут під будь-який образ.

Теги:
#Мода #Стиль