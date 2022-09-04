Яку спідницю вибрати на осінь, щоб було і тепло, і стильно: 7 важливих нюансів (фото)

Стилістка розповіла, як підібрати актуальний фасон спідниці на холодну погоду

Цього сезону в тренді багато фасонів спідниць, у тому числі з накладними кишенями або вирізами. Але важливо не лише враховувати модні тенденції, а й подумати про зручність. Особливо якщо ви підбираєте спідницю для більш прохолодної погоди.

Про те, як обрати спідницю восени 2022 року, розповідає українська стилістка Олена (purpur.stylist) у Instagram. У рекомендаціях модної експертки йдеться щонайменше про сім важливих правил при виборі спідниці на сезон холодів.

Так, стилістка розповіла про кілька нюансів вибору спідниці та секрети носіння, які допоможуть вам виглядати стильно і при цьому не мерзнути.

Посадка – висока для всіх типів фігур. Склад – для жовтня та листопада підійде щільний джинс або екошкіра, починаючи з 0 градусів – як мінімум 30% вовни. Колготки від 100 ден або лосини зі штрипками — добрий варіант утеплитися. Взуття має заходити під спідницю. Коли холодно, це допоможе зберегти тепло і не замерзнути навіть за 15 градусів морозу. Перший шар – еластичний боді або подовжена майка з тонкого трикотажу, яку можна заправити в колготки. Вільний крій, щоб у спідниці було зручно рухатись. Довжина мідаксі (midi + maxi). Так спідниця вас грітиме і не заважатиме робити досить широкий крок.

Теплі комплекти зі спідницею не втрачають актуальності

Взуття має заходити під спідницю

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