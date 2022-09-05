Як не можна носити шкарпетки: 5 простих правил, які допоможуть виглядати стильно восени-2022 (фото)

Восени можна створювати яскраві луки з кольоровими шкарпетками

У будь-якому образі важливі не тільки гарячі тренди сезону, а й кожна деталь. Навіть такий, здавалося, незначний елемент, як шкарпетки, може або підтримати лук, або зіпсувати. Тому варто запам’ятати кілька простих правил про шкарпетки, щоб завжди виглядати стильно.

Про те, як потрібно носити шкарпетки, розповіла стилістка dar_odarka у Instagram. За її словами, цей невеликий елемент здатний зіпсувати образ, так і поліпшити його. У будь-якомму луку шкарпетки грають певну роль, а тому можуть і повинні бути як видимими, так і невидимими.

Так, стилістка розповідає про п’ять важливих правил, які допоможуть визначитися – показувати шкарпетки чи ні:

Демонструємо шкарпетки, якщо образ спортивний або у стилі преппі, тобто шкільно-університетський зі спідницями у клітку, джемперами, сарафанами. У цьому разі шкарпетки, особливо білі, роблять образ більш схожим на шкільну форму. Ховаємо шкарпетки з джинсами та брюками довжиною до кісточки та всюди, де поясний виріб має не повну довжину. Для цього вибираємо низькі сліди або капронові гольфи у тон шкіри. Демонструємо шкарпетки у разі, якщо вони є частиною продуманого образу: підкреслюють колір будь-якого елемента гардеробу або виступають кольоровим акцентом. Тут підійдуть або якісні без малюнків та декору однотонні шкарпетки у тон взуття чи штанів/джинсів. Або у разі акценту, химерні, сміливі, особливі шкарпетки. Ховаємо шкарпетки у будь-яких вечірніх, коктейльних чи дрескодових образах. Демонструємо шкарпетки в інфантильних романтичних образах зі спідницями та сукнями, де слід підкреслити цю інфантильність чи романтичність. Тут можна вибрати контрастні моделі в мінімалізмі, з рюшами, або навіть у цятку, напівпрозорі та витончені.

У цьому випадку шкарпетки потрібно ховати

Стиль преппі яскраво показаний у серіалі "Пліткарка"

Шкарпетки можуть бути акцентом в образі

Колір шкарпеток обраний у тон до топу

Тут яскраві шкарпетки недоречні

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