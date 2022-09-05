Топ-10 трендових речей на осінь-2022: це має бути у вашому гардеробі (фото)

Цього сезону дизайнери здивували різноманітністю модних тенденцій

Цього року восени в моді залишаються і вже знайомі тренди, наприклад, корсети та вирізи, і з’являється дещо нове й унікальне. Багато актуальних тенденцій досить функціональні, тобто їх може вписати у свій образ чи не кожна модниця.

Про те, які трендові речі та взуття варто включити до осіннього гардеробу у 2022 році, пише українська стилістка Даша Наумова (dari.nau) в Instagram. Виходячи з модних рекомендацій, варто звернути увагу щонайменше на десять тенденцій цього сезону.

Так, до топу обов’язкових речей для осені-2022 стилістка включила:

Балетки. Це зручне взуття знову повернулося до моди. Корсети. Жіночий елемент, який прийшовся до смаку багатьом модницям влітку, залишається з нами і в період більш прохолодної погоди. Носити корсет стилістка рекомендує із джинсами, шортами, діловими брюками, спідницями. Класичний жилет. Дизайнери пропонують носити його поверх сорочки, топа або просто одягнувши на голе тіло. Залишаються актуальними також в’язані, шкіряні або стьобані жилети. Трикотаж і трикотажні речі. Светри, об’ємні кофти, сукні, кардигани – це зручно, тепло і стильно. Бомбер. Ця куртка одна з найвдаліших запозичень із чоловічого гардеробу – сучасна й актуальна альтернатива для втомлених від косух і джинсовок. Бомбери можна сміливо поєднувати із сукнями, спідницями, діловими брюками, джинсами та шортами. Довжина максі. Спідниці, сукні, штани зі штанинами в підлогу, які збираються гармошкою, довгі кардигани, пальто, тренчі та навіть просто довгі рукави цього холодного сезону будуть актуальні як ніколи. Вирізи. Неважливо, що ви одягнете, спідницю чи штани, джемпер чи сукню – вирізи та розрізи 100 відсотків привнесуть у ваш образ щось особливе і пікантне. Твід. Твідовий жакет – позачасова база жіночого гардеробу, яка з сезону до сезону завжди актуальна. Однак саме в колекціях дизайнерів осінь-зима 22/23 кількість твідових жакетів різко зросла. З’явилися укорочені блейзери, елегантні жакети двобортного крою, варіанти яскравих кольорів і моделі у класичних відтінках. Денім. В осінньо-зимових колекціях бренди зробили ставку саме на total denim. Широкі брюки. Фасон стає популярнішим з кожним сезоном, що обумовлено його універсальністю та практичністю. Такі штани відмінно гармонують майже з будь-якими речами й взуттям і однозначно виглядають стильно.

Зручне та стильне взуття на осінь

Залишаються у трендах

Теплий та актуальний варіант

Ультратрендовий верхній одяг

Наймодніша довжина цього сезону

Тренд перейшов із літа в осінь

Класичний матеріал для холодного сезону

Практично та модно

Вільний крій у моді

Раніше "Телеграф" розповідав, які літні речі можна вписати у стильні осінні образи. Дещо поки що не поспішайте ховати у шафу!