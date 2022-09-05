Топ-10 трендових речей на осінь-2022: це має бути у вашому гардеробі (фото)
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Цього сезону дизайнери здивували різноманітністю модних тенденцій
Цього року восени в моді залишаються і вже знайомі тренди, наприклад, корсети та вирізи, і з’являється дещо нове й унікальне. Багато актуальних тенденцій досить функціональні, тобто їх може вписати у свій образ чи не кожна модниця.
Про те, які трендові речі та взуття варто включити до осіннього гардеробу у 2022 році, пише українська стилістка Даша Наумова (dari.nau) в Instagram. Виходячи з модних рекомендацій, варто звернути увагу щонайменше на десять тенденцій цього сезону.
Так, до топу обов’язкових речей для осені-2022 стилістка включила:
- Балетки. Це зручне взуття знову повернулося до моди.
- Корсети. Жіночий елемент, який прийшовся до смаку багатьом модницям влітку, залишається з нами і в період більш прохолодної погоди. Носити корсет стилістка рекомендує із джинсами, шортами, діловими брюками, спідницями.
- Класичний жилет. Дизайнери пропонують носити його поверх сорочки, топа або просто одягнувши на голе тіло. Залишаються актуальними також в’язані, шкіряні або стьобані жилети.
- Трикотаж і трикотажні речі. Светри, об’ємні кофти, сукні, кардигани – це зручно, тепло і стильно.
- Бомбер. Ця куртка одна з найвдаліших запозичень із чоловічого гардеробу – сучасна й актуальна альтернатива для втомлених від косух і джинсовок. Бомбери можна сміливо поєднувати із сукнями, спідницями, діловими брюками, джинсами та шортами.
- Довжина максі. Спідниці, сукні, штани зі штанинами в підлогу, які збираються гармошкою, довгі кардигани, пальто, тренчі та навіть просто довгі рукави цього холодного сезону будуть актуальні як ніколи.
- Вирізи. Неважливо, що ви одягнете, спідницю чи штани, джемпер чи сукню – вирізи та розрізи 100 відсотків привнесуть у ваш образ щось особливе і пікантне.
- Твід. Твідовий жакет – позачасова база жіночого гардеробу, яка з сезону до сезону завжди актуальна. Однак саме в колекціях дизайнерів осінь-зима 22/23 кількість твідових жакетів різко зросла. З’явилися укорочені блейзери, елегантні жакети двобортного крою, варіанти яскравих кольорів і моделі у класичних відтінках.
- Денім. В осінньо-зимових колекціях бренди зробили ставку саме на total denim.
- Широкі брюки. Фасон стає популярнішим з кожним сезоном, що обумовлено його універсальністю та практичністю. Такі штани відмінно гармонують майже з будь-якими речами й взуттям і однозначно виглядають стильно.
Раніше "Телеграф" розповідав, які літні речі можна вписати у стильні осінні образи. Дещо поки що не поспішайте ховати у шафу!