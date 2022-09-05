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Топ-5 головних трендів осені-2022, які ефектно виглядають і на подіумі, і в житті (фото)

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Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Екошкіра — один із трендів нового сезону
Екошкіра — один із трендів нового сезону

Бренди цієї осені порадували модними ідеями

Восени 2022 року в моду повернулися тенденції, які були актуальні багато років тому. Цього сезону вони зазвучали по-новому. Основні з них продемонстрували світові бренди, у тому числі Valentino, Tom Ford, Chanel, Jacquemus, Hermes, Chloe, Givenchy, у своїх осінньо-зимових колекціях.

Про те, що буде в моді восени-2022, розповіла українська стилістка Дар'я Григора (dar_odarka) у Instagram. За словами модної експертки, є щонайменше п’ятірка основних тенденцій нового сезону. Багато які з них приголомшливо виглядають не тільки на подіумі, а й чудово впишуться в осінні образи будь-якої дівчини.

Стилістка зазначає, що тренд із 90-х на прозорість, який нещодавно до нас повернувся, не втрачає актуальності й для сезону осінь-зима. Такий модний акцент здатний цікаво урізноманітнити будь-який образ, надати йому грайливої нотки романтики, особливо для ранньої осені, вважає Григора.

Тренди осені 2022
Пікантний тренд

Восени-2022 повернулися у моду гольфи. Стилісти в один голос стверджують, що найкраще вписувати цей елемент в образи у стилі преппі – шкільно-університетська естетика.

Тренди осені 2022
Стильний спосіб трохи утеплитись
Тренди осені 2022
Естетика стилю преппі

Можна сказати, що вже стала базовою частиною гардеробу екошкіра, яка у тренді й цієї осені. Особливо ефектно виглядають шкіряні тотал-луки.

Тренди осені 2022
Шкіряний тотал-лук — ефектне рішення
Тренди осені 2022
Екошкіра не здає позиції

Разом із модними брюками-карго повернувся в моду тренд на об’ємні накладні кишені. Дизайнери найчастіше розміщують накладні кишені на верхньому одязі, де вони виглядають свіжо та цікаво.

Тренди осені 2022
Нотки стилю карго

Окрім гольф, повернулися на подіуми і кольорові панчохи. Як пише стилістка, йдеться про щільні варіанти з натуральних та синтетичних тканин. Такі гольфи – чудовий акцент у образі.

Тренди осені 2022
Модний камбек
Тренди осені 2022
Яскраві акценти

Раніше "Телеграф" розповідав про найтрендовіші кольори осені-2022 року. Кольорову палітру власного гардеробу необхідно вибирати з урахуванням вашого кольоротипу.

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#Мода #Стиль #Тренди