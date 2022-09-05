Топ-5 головних трендів осені-2022, які ефектно виглядають і на подіумі, і в житті (фото)

Бренди цієї осені порадували модними ідеями

Восени 2022 року в моду повернулися тенденції, які були актуальні багато років тому. Цього сезону вони зазвучали по-новому. Основні з них продемонстрували світові бренди, у тому числі Valentino, Tom Ford, Chanel, Jacquemus, Hermes, Chloe, Givenchy, у своїх осінньо-зимових колекціях.

Про те, що буде в моді восени-2022, розповіла українська стилістка Дар'я Григора (dar_odarka) у Instagram. За словами модної експертки, є щонайменше п’ятірка основних тенденцій нового сезону. Багато які з них приголомшливо виглядають не тільки на подіумі, а й чудово впишуться в осінні образи будь-якої дівчини.

Стилістка зазначає, що тренд із 90-х на прозорість, який нещодавно до нас повернувся, не втрачає актуальності й для сезону осінь-зима. Такий модний акцент здатний цікаво урізноманітнити будь-який образ, надати йому грайливої нотки романтики, особливо для ранньої осені, вважає Григора.

Пікантний тренд

Восени-2022 повернулися у моду гольфи. Стилісти в один голос стверджують, що найкраще вписувати цей елемент в образи у стилі преппі – шкільно-університетська естетика.

Стильний спосіб трохи утеплитись

Естетика стилю преппі

Можна сказати, що вже стала базовою частиною гардеробу екошкіра, яка у тренді й цієї осені. Особливо ефектно виглядають шкіряні тотал-луки.

Шкіряний тотал-лук — ефектне рішення

Екошкіра не здає позиції

Разом із модними брюками-карго повернувся в моду тренд на об’ємні накладні кишені. Дизайнери найчастіше розміщують накладні кишені на верхньому одязі, де вони виглядають свіжо та цікаво.

Нотки стилю карго

Окрім гольф, повернулися на подіуми і кольорові панчохи. Як пише стилістка, йдеться про щільні варіанти з натуральних та синтетичних тканин. Такі гольфи – чудовий акцент у образі.

Модний камбек

Яскраві акценти

Раніше "Телеграф" розповідав про найтрендовіші кольори осені-2022 року. Кольорову палітру власного гардеробу необхідно вибирати з урахуванням вашого кольоротипу.