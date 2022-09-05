Ці речі говорять про несмак: топ-4 антитренди цієї осені (фото)

Багато звичних нам речей уже вийшли з моди або втрачають актуальність, тож не варто їх носити восени

Дизайнери представили безліч трендів у колекціях сезону осінь-зима. Але незважаючи на це, багато хто з нас продовжує одягати речі, які втратили актуальність. Луки з антитрендами представлять вас у невигідному світлі та вкажуть на відсутність смаку.

Про те, який одяг, взуття та прикраси втратили актуальність, пише стилістка Аня Івашова (anya_ivashova) у своєму модному блозі в Instagram. Виходячи з рекомендацій модного експерта, є, принаймні, чотири тенденції, від яких варто відмовитися при складанні образів восени 2022 року.

Якщо говорити про взуття, то, за словами стилістки, пройшов тренд на так звані Ugly shoes. І хоча кросівки відомого бренду у 2017 році зробили фешн-революцію, нині вони вважаються нестильними. Як додала Івашова, середній цикл тренду – 5 років.

Не вперше стилісти заявляють про те, що мікросумкам не місце в гардеробі. Популярність таких сумок йде на спад. А ось величезні сумки, запропонувала альтернативу Івашова, зараз на піку популярності.

Втратила актуальність і шнурівка на штанах.

До трендових прикрас точно не можна включити барочні перли. Стилістка пише, що це антитренд, але йому можна знайти альтернативу.

Неактуальна модель взуття

Краще вибрати інший розмір сумки

Такий крій виглядає застарілим

Пошукайте заміну таким прикрасам

Івашова додала, що якщо річ вам подобається та підходить, ви можете її стилізувати з більш актуальними елементами образу.

Раніше "Телеграф" розповідав, які літні речі можна вписати у стильні осінні образи. Багато одягу поки що не варто ховати в шафу.