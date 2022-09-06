Як стильно одягатися восени: топ-5 затишних образів на вересень (фото)

Погода під час ранньої осені дозволяє створювати стильні та комфортні образи

Цього сезону світові бренди здивували великою кількістю трендів та модних тенденцій. Багато які з них можна застосувати вже зараз, коли триває рання осінь. Морози ще не вдарили, можна не ховати свій лук за пуховиком, а отже є можливість сформувати продумані образи.

Про те, як одягатися у вересні, пише стилістка під ніком watchingukraine в Instagram. Модна експертка запропонував п’ять формул поєднань речей, які зроблять стильною кожну. У них використані як тренди, так і елементи базового осіннього гардероба.

Так, перша стильна комбінація включає теплий светр в смужку (тільник), джинси або штани, а у якості взуття низький хід — балетки, кросівки, кеди або босоніжки.

Стильний лук на теплу осінню погоду

Один із топових трендів цього сезону – кардиган. Стилістка пропонує одягнути його на голе тіло або з футболкою, низ – штани. В цьому випадку доречний плоский хід або kitten heel.

Затишний елемент осіннього гардеробу – кардиган

Актуальне поєднання сорочки зі светром на плечах, яке полюбилося багатьом модницям. Стилістка рекомендує доповнити їх затишними спортивними штанами чи джинсами, а взути щось без підборів, наприклад, кросівки, кеди чи лофери.

Модний прийом

Ще один варіант стильно утеплитися у вересні — мікс з оверсайз піджака, футболки або светра для більш прохолодної погоди, а також джинсів або штанів. Найбільш гармонізують у такому образі класичні човники чи кросівки.

Образи з піджаками

Максі спідниця, до речі, трендової довжини цього сезону, теж прекрасний вибір для золотої пори. Спробуйте доповнити її светром та масивним взуттям типу Dr.Martens, також підійдуть high top кеди.

Спідницю можна носити не лише влітку

Раніше "Телеграф" розповідав про найтрендовіші кольори осені-2022 року. Кольорову палітру власного гардеробу необхідно вибирати з урахуванням вашого кольоротипу.