Які сукні в моді восени-2022: названо найтрендовіший фасон (фото)

Сукні з вирізами та розрізами залишаються у топі супермодних тенденцій

Цієї осені в моді залишилося багато тенденцій, які полюбилися нам влітку. Наприклад, не втрачають актуальності всілякі вирізи та розрізи. У колекціях осінь-зима 2022/2023 дизайнери представили безліч суконь з такими акцентами.

Про найтрендовіший фасон сукні цього сезону пише українська стилістка Ольга Литвинова (stilnodostupno) в Instagram. Так, крім "голих" суконь, які далеко не всі готові вибрати собі, цього року в топі ще одні ефектні моделі — сукні з розрізами та вирізами. За словами модної експертки, це трендові та найсексуальніші сукні сезону.

Як розповіла стилістка, моделі з прорізами під грудьми, розрізами на талії, варіанти з відкритою спиною чи вбрання з несподіваними вирізами на стегнах та руках – ось головні тренди нового сезону. І хоча мода на розрізи триває не перший сезон, цей тренд не зменшує обертів.

За словами стилістки, такі сукні можуть бути навіть у повсякденному гардеробі, якщо вибрати зручні моделі з маленькими геометричними вирізами. Найактуальніші сукні на осінь-2022 можна побачити у добірці нижче.

Вирізи прикрасять сукні з будь-якої тканини

Вирізи додадуть пікантності

У таких сукнях ви підкорите всіх

Довжина сукні може бути різною

Білі луки виглядають дуже ефектно

Найтрендовіший модний прийом з поперечними вирізами

Нагадаємо, всі стильні осінні образи насамперед будуються на базовому гардеробі. Стилісти пояснили, які речі він включає.

Раніше "Телеграф" повідомляв і про антитренди осені-2022. Названо найголовніші з них, у тому числі неактуальна модель сумки.