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Які сукні в моді восени-2022: названо найтрендовіший фасон (фото)

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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В ультратрендовому фасоні сукні хизується і Кім Кардаш’ян Новина оновлена 06 вересня 2022, 13:52
В ультратрендовому фасоні сукні хизується і Кім Кардаш’ян

Сукні з вирізами та розрізами залишаються у топі супермодних тенденцій

Цієї осені в моді залишилося багато тенденцій, які полюбилися нам влітку. Наприклад, не втрачають актуальності всілякі вирізи та розрізи. У колекціях осінь-зима 2022/2023 дизайнери представили безліч суконь з такими акцентами.

Про найтрендовіший фасон сукні цього сезону пише українська стилістка Ольга Литвинова (stilnodostupno) в Instagram. Так, крім "голих" суконь, які далеко не всі готові вибрати собі, цього року в топі ще одні ефектні моделі — сукні з розрізами та вирізами. За словами модної експертки, це трендові та найсексуальніші сукні сезону.

Як розповіла стилістка, моделі з прорізами під грудьми, розрізами на талії, варіанти з відкритою спиною чи вбрання з несподіваними вирізами на стегнах та руках – ось головні тренди нового сезону. І хоча мода на розрізи триває не перший сезон, цей тренд не зменшує обертів.

За словами стилістки, такі сукні можуть бути навіть у повсякденному гардеробі, якщо вибрати зручні моделі з маленькими геометричними вирізами. Найактуальніші сукні на осінь-2022 можна побачити у добірці нижче.

Модні сукні на осінь 2022
Вирізи прикрасять сукні з будь-якої тканини
Модні сукні на осінь 2022
Вирізи додадуть пікантності
Модні сукні на осінь 2022
У таких сукнях ви підкорите всіх
Модні сукні на осінь 2022
Довжина сукні може бути різною
Модні сукні на осінь 2022
Білі луки виглядають дуже ефектно
Модні сукні на осінь 2022
Найтрендовіший модний прийом з поперечними вирізами

Нагадаємо, всі стильні осінні образи насамперед будуються на базовому гардеробі. Стилісти пояснили, які речі він включає.

Раніше "Телеграф" повідомляв і про антитренди осені-2022. Названо найголовніші з них, у тому числі неактуальна модель сумки.

Теги:
#Мода #Стиль #Плаття