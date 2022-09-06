Багатошаровість і не тільки: як поєднувати речі восени-2022, щоб бути у тренді (фото)

Є кілька стилістичних прийомів, які допоможуть скласти витончені образи

Цього року тренди осені-2022 приємно вражають різноманітністю. Але з огляду на модні тенденції, не варто забувати про базові правила стильного образу. Саме на них будується будь-який трендовий лук як восени, так і в іншу пору року.

Про основні стилістичні прийоми, які чудово знадобляться модницям у прохолодну погоду, пише український фешнблог watchingukraine в Instagram. Є щонайменше чотири способи поєднувати речі у образі, щоб завжди виглядати актуально та продемонструвати виняткове почуття стилю.

Так, перший стилістичний прийом, який урізноманітнить будь-який повсякденний образ, це колор-блок. Йдеться про поєднання кардинально різних кольорів одягу. Найбільш трендові та яскраві поєднання: фіолетовий і зелений, червоний і зелений, синій і рожевий, коричневий і фіолетовий, рожевий і помаранчевий.

Образи з яскравим кольором

Не менш ефектний спосіб створити трендовий лук – монохром. Тобто образ має складатися з одного кольору. Вже втрачає актуальність правило, що відтінки повинні ідеально підходити один до одного. Інфлюєнсери все частіше збирають монохромні образи в одному кольорі, але в різних відтінках.

Луки в одному кольорі завжди виглядають ефектно

Ще один спосіб виглядати стильно: створити яскраві акценти в образі. Щоб зробити базовий образ цікавішим, потрібно додати лише один яскравий аксесуар: сумку, біжутерію, ремінь чи взуття. Цей прийом працює не лише з кольором, а й із принтами. Наприклад, можна додати ремінь з анімалістичним принтом до звичайних джинсів і білої футболки і одразу вийде незвичайний образ.

Акцентом може бути будь-який аксесуар

Четвертий модний прийом — багатошаровість, основний принцип якої — чим більше, тим краще. У багатошарових образах можна поєднувати різні фактури, кольори, принти. Головні правила: не поєднувати речі, що облягають, комбінувати вільний верх і вузький низ і робити найдовший шар — верхнім.

Відмінний стилістичний прийом для ранньої осені

Раніше "Телеграф" розповідав про найтрендовіші кольори осені-2022 року. Кольорову палітру власного гардеробу необхідно вибирати з урахуванням вашого кольоротипу.